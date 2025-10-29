"La Sindicatura de Cuentas nos da la razón", asevera el PP de sus denuncias sobre los contratos de patrocinio en Avilés

El último informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado sobre las finanzas del Ayuntamiento de Avilés, gobernado por el PSOE e IU, ha sido recibido como un soplo de aire fresco para el PP, que no oculta su satisfacción al entender que le da la razón en sus denuncias sobre los contratos con patrocinio, que se utilizan habitualmente para financiar conciertos, festivales y eventos. Según el Partido Popular, "sin cumplir los requisitos que marca la ley".

"La Sindicatura de Cuentas nos da la razón. Lo que llevamos años denunciando ya no es una denuncia política, es una constatación técnica. La Sindicatura confirma que el Ayuntamiento utiliza los contratos de patrocinio sin justificar su retorno económico ni acreditar la equivalencia exigida por ley", aseguró Esther Llamazares.

La fiscalización corresponde al año 2022, y en él se refiere a los contratos de patrocinio del Ayuntamiento de Avilés, señalando que "no queda acreditada la equivalencia entre las prestaciones de las partes”. Añade que se “deberían haberse tramitado aplicando la normativa propia de subvenciones”, y que la documentación existente “no permite comprobar que la publicidad recibida compense el dinero pagado por el Ayuntamiento”.

Las irregularidades según el PP

Esther Llamazares señaló que "hace solo unos meses llevamos al pleno una propuesta de acuerdo para realizar una auditoría interna de todos los contratos de patrocinio firmados desde 2021, precisamente para esclarecer estas irregularidades, y el PSOE y sus socios votaron en contra".

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés subrayó que el informe de la Sindicatura de Cuentas "corresponde al ejercicio 2022, por lo que las irregularidades posteriores —en los años 2023, 2024 y 2025— aún no han sido revisadas". Llamazares advirtió: "Lo peor está por venir. El Ayuntamiento ha continuado tramitando patrocinios con el mismo modelo y los mismos errores que señala la Sindicatura".

Por todo ello, el PP insistirá en el Pleno de este viernes para que el gobierno local "aclare qué documentación debe incluir cada patrocinio, cómo se valora el retorno publicitario, quién lo verifica y qué papel desempeña la Intervención municipal. El Ayuntamiento de Avilés no puede seguir gastando dinero público sin control ni justificación. Si no hay nada que ocultar, lo lógico sería aceptar de una vez la auditoría que propusimos y que rechazaron”, remarcó.

La respuesta del gobierno

El gobierno local, conformado por PSOE e IU, negó que exista irregularidad o ilegalidad alguna, e incidió en que el informe de la Sindicatura de Cuentas "insta a una mayor concreción para acreditar el retorno publicitario obtenido en dichos patrocinios".

Añadió el ejecutivo local que "el patrocinio es una fórmula válida para realizar una actividad cultural, deportiva... que genera un retorno para la entidad patrocinadora, en este caso, el Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación y los criterios establecidos por los servicios de contratación e intervención". Y añadió que "el propio informe evidencia que existe ese retorno publicitario, aunque la Sindicatura incide en la necesidad de acreditar el alcance de dicho retorno".

Así que se "tendrá en cuenta esta recomendación para incluir la información que ya dispone y que se aportará a la Sindicatura para la fiscalización de los siguientes ejercicios, de tal forma que se acredite de forma más concreta el retorno publicitario que estos grandes eventos culturales generan para la ciudad".