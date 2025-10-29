Vuelca un vehículo en la carretera de La Plata, en Castrillón, y los vecinos lo relacionan con el mal estado del vial "desde hace años"

Un conductor ha resultado herido esta tarde tras volcar con su vehículo por circunstancias aún desconocidas mientras circulaba por la carrera AS 320, más conocida por la carretera de La Plata, en Castrillón. El conductor, según manifestaron fuentes vecinales, fue trasladado en ambulancia para conocer el alcance real de los daños producidos tras el siniestro. El coche volcado acabó golpeando levemente contra una furgoneta, en la que no hubo que lamentar heridos, según trasladaron testigos.

Los vecinos del entorno relacionan este accidente con el mal estado del firme de la carretera y también con la escasa o nula visibilidad por la falta de iluminación. "Los vecinos estamos ya cansados de esta situación, los que usamos esta carretera todos los días y también los conductores de otros concejos que también la usan para ir a Avilés, llevan años sin hacernos caso y el Principado tiene un proyecto para reparar tanto la carretera como la senda, es una vergüenza. Si llega a pasar algo, si atropellan a alguien lo matan, esta carretera es muy transitada y su estado es responsabilidad única del Principado", manifestó Montse Rodríguez, presidenta vecinal de La Plata.

El accidente ha provocado retenciones y ha contado con la presencia de la Guardia Civil.