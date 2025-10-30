Castrillón inaugura su Navidad con la licitación de la carpa de actividades
El Ayuntamiento ha sacado a contratación los pliegos para el montaje y el mantenimiento del recinto festivo, que tiene un presupuesto de quince mil euros
N. M.
Castrillón empieza a prepararse de cara a la Navidad. El Ayuntamiento ha publicado en la Plataforma de Contratación la licitación para el contrato de montaje, mantenimiento y desmontaje de la Carpa de Navidad que se instalará en la Plaza de Europa entre el 18 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026. El presupuesto base de licitación se establece en 15.730,00 euros y las empresas interesadas en la adjudicación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de noviembre.
La carpa de Navidad es el gran epicentro de las actividades durante el periodo festivo en Castrillón. En ella se han hecho, en otras ediciones, diferentes actividades destinadas a los más pequeños, para que así tengan una gran de variedad de eventos con lo que entretener sus vacaciones navideñas. Durante las navidades, además, el Ayuntamiento de Castrillón suele instalar una pista de patinaje, otras de las joyas que más público congrega durante las semanas de vacaciones.
Igualmente, el año pasado el Consistorio castrillonense también contrató a tres orquestas para amenizar las noches de Nochebuena, Nochevieja y la fiesta de Reyes. Las orquestas contratadas fueron "Trébol", "Cuarta Calle" y "Tekila".
El epicentro de la Navidad
La Carpa de Navidad de Castrillón, que se instala en la plaza Europa de Piedras Blancas, suele ser el principal foco de actividades del concejo.
