Catorce obras de teatro, cuatro de ellas estrenos, y dos actuaciones musicales: la potente programación cultural de Avilés para el primer trimestre de 2026

La programación teatral para el primer trimestre del próximo año que se desarrollará tanto en el teatro Palacio Valdés como en el Centro Niemeyer se presenta con dieciséis espectáculos que representan, a día de hoy, 21 funciones "en respuesta al progresivo aumento de espectadores que se viene registrando en las últimas temporadas". Solo en número de abonados Avilés pasa de los 400. En la programación destacan cuatro grandes montajes de extensos repartos (desde 7 hasta 19 intérpretes) creados en grandes teatros públicos: "La patética" (Centro Dramático Nacional); "Mihura. El último comediógrafo" (Matadero Nave 10); "Fuenteovejuna" (Compañía Nacional de Teatro Clásico) y "El día del Watusi "(Teatre Lliure).

La cartelera del trimestre cuenta, como es habitual, con muy conocidos actores y actrices (Israel Elejalde, Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Gloria Muñoz, Malena Alterio, Carmen Ruiz…) y directores (Miguel del Arco, Juan Carlos Fisher, Iván Morales…) a los que se unen jóvenes valores y otros nombres con los que el público no tardará en familiarizarse. "Esto coincide, además, con nuestro interés por acercar el teatro al público joven, a jóvenes espectadores", manifestó este jueves la concejala de Cultura en Avilés, Yolanda Alonso. Presentó la programación trimestral de forma conjunta con el director del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros. Ambos destacaron que Avilés "es una ciudad de referencia para el teatro".

La programación sigue presentando un panorama seleccionado de la producción actual, y suma cuatro estrenos que son "Sensación Térmica", como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, con doble función el 27 y 28 de febrero en el teatro Palacio Valdés; "La vida extraordinaria", igualmente con doble función, los días 20 y 21 de marzo; "Las Gratitudes", los días 27 y 28 de marzo y "Survival", en este caso dentro del ciclo Hecho en Asturias, el 29 de enero. Otros títulos que llegarán a Avilés, desde "Fuenteovejuna" a "La balada del Norte", una pieza dirigida por Luis Alija que condensa la novela gráfica de Alfonso Zapico.

Además del ciclo Teatro 2026, los otros tres ciclos que conforman la programación de escenAvilés mantienen la misma tónica en cada uno de ellos: Off Niemeyer y el citado Hecho en Asturias en el apartado dramático y Música en escena, que incorpora en el suyo la danza (Larreal) junto a uno de los conciertos de temporada de la OSPA.

La programación completa es la siguiente:

"Música para Hitler" los días 9 y 10 de enero en el teatro Palacio Valdés.

"Un monstruo viene a verne", el 16 de neero, en el teatro Palacio Valdés.

"Mihura. El último comediógrafo", el 23 de enero, en el auditorio del Centro Niemeyer.

"El día del Watusi", el 20 de febrero, en el auditorio del Centro Niemeyer.

"Sensación Térmica", los días 27 y 28 de febrero en el Palacio Valdés.

"La patética", el 6 de marzo, en el auditorio del Centro Niemeyer.

"Fuenteovejuna", el 13 y 14 de marzo en el teatro Palacio Valdés.

"La vida extraordinaria", los días 20 y 21 de marzo en el teatro Palacio Valdés.

"Las gratitudes" los días 27 y 28 de marzo en el teatro Palacio Valdés.

Abonos y entradas

La renovación de abonos tendrá lugar del viernes 31 de octubre al miércoles 5 de noviembre; la venta de nuevos abonos del viernes 7 al miércoles 12 de noviembre; las entradas sueltas, desde el viernes 14 de noviembre de 2025, en todos los casos, a partir de las 11.00 horas del día de inicio, y en los canales habituales, las taquillas de la Casa de Cultura y del Centro Niemeyer, y online.

Off Niemeyer

"La secuencia", el 17 de enero, en la sala club del Centro Niemeyer.

"Vives a cuerpo de rey", el 6 de febrero, en la sala club del Niemeyer.

"Viva!", el 14 de marzo en la sala club del Centro Niemeyer.

Hecho en Asturias

"Survival", el 29 de enero, en el teatro Palacio Valdés.

"La balada del Norte", el 4 de marzo, en el teatro Palacio Valdés.

Música en escena

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, el jueves 26 en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés.

Larreal, el 7 de marzo en el teatro Palacio Valdés.

Entradas

Las entradas tienen precios diferentes según la función y oscilan entre los 14 y 28 euros. Para el "Off Niemeyer" se ofrecen a 18 euros. La venta de entradas sueltas se abrirá el próximo viernes, 14 de noviembre.