Los comercios de Avilés ofrecen ya descuentos a los más jóvenes

Veinticinco comercios de la ciudad participan ya en el programa "Carné joven europeo" que impulsa el Instituto Asturiano de Juventud y que permite que los jóvenes de entre 12 y 30 años se beneficien de descuentos de un diez por ciento en sus productos (excepto en librerías, que son del 5%). Presentó la iniciativa el director de Juventud del Principado, Francisco de Asís Fernández, en la tienda de moda Cadenzza que lidera Juanjo Presno en Rui Pérez. Participó también la concejala de Juventud y Turismo, Raquel Ruiz y representantes de la Unión de comerciantes (Ucayc).

"Es un servicio que se puede prestar a los vecinos y sus familias, contribuyendo de esta forma a seguir fidelizándolos con el tejidos comercial de la ciudad y la comarca", dijo el director. Destacó que siete millones de usuarios disponen del carné joven en todo el continente, de los que 12.000 son asturianos. Ruiz, por su parte, destacó la llegada de cada vez más turistas, muchos extranjeros, a la ciudad, que también podrán hacer uso de su carné joven europeo. Valoró asimismo la próxima llegada de universitarios a Avilés a través de la Nebrija, lo que contribuirá a rejuvenecer la ciudad. Presno, de uno de los comercios adheridos, consideró este proyecto una "buena iniciativa" para el comercio.