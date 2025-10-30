La conocida confitería de Avilés que destaca por su variedad y sus bajos precios: "Me ha teletransportado a mi infancia"

Asturias es, sin duda, una de las comunidades que más destacan por su variada oferta de pastelería. Eso sí, no todas las confiterías son iguales y hay una muy conocida en Avilés, ubicada en el barrio de Villalegre, que es visita obligada, tanto por su variedad como por sus bajos precios: "Me ha teletransportado a mi infancia".

Estamos hablando de la confitería Grao, un establecimiento ubicado en el número 127 de la calle Santa Apolonia de Avilés, en el barrio de Villalegre, que cuenta con una clientela muy fiel. Sus clientes cuentan con una gran variedad de pasteles y tartas donde elegir, aunque entre todos los que ofrecen muchos destacan la bomba como uno de los mejores. "Su bomba me ha teletransportado a mi infancia. Hacia años que no comía uno así. Hemos cogido un surtido y todos estaban exquisitos", asegura una clienta en una de las reseñas que ha dejado del establecimiento en Google.

No es la única, sus reseñas de clientes son positivas en su mayoría, destacando cuestiones como que "te costará elegir" dada la variedad de tartas y pasteles. También entre sus clientes se hace énfasis en el sabor "kinder" que introducen en muchos de sus pasteles, haciéndose unos expertos.

Temática por temporada

Además, tal y como muestra la propia confitería en sus redes sociales, se adaptan a cada temporada temática, como en este caso es Halloween, donde han preparado una gran selección de terroríficas galletas.