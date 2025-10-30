La conocida confitería de Avilés que destaca por su variedad y sus bajos precios: "Me ha teletransportado a mi infancia"
Ubicada en el barrio de Villalegre, es visita obligada
Asturias es, sin duda, una de las comunidades que más destacan por su variada oferta de pastelería. Eso sí, no todas las confiterías son iguales y hay una muy conocida en Avilés, ubicada en el barrio de Villalegre, que es visita obligada, tanto por su variedad como por sus bajos precios: "Me ha teletransportado a mi infancia".
Estamos hablando de la confitería Grao, un establecimiento ubicado en el número 127 de la calle Santa Apolonia de Avilés, en el barrio de Villalegre, que cuenta con una clientela muy fiel. Sus clientes cuentan con una gran variedad de pasteles y tartas donde elegir, aunque entre todos los que ofrecen muchos destacan la bomba como uno de los mejores. "Su bomba me ha teletransportado a mi infancia. Hacia años que no comía uno así. Hemos cogido un surtido y todos estaban exquisitos", asegura una clienta en una de las reseñas que ha dejado del establecimiento en Google.
No es la única, sus reseñas de clientes son positivas en su mayoría, destacando cuestiones como que "te costará elegir" dada la variedad de tartas y pasteles. También entre sus clientes se hace énfasis en el sabor "kinder" que introducen en muchos de sus pasteles, haciéndose unos expertos.
Temática por temporada
Además, tal y como muestra la propia confitería en sus redes sociales, se adaptan a cada temporada temática, como en este caso es Halloween, donde han preparado una gran selección de terroríficas galletas.
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad
- El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera
- El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez