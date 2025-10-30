Fernando Arias, músico y productor musical: "Grabar música clásica ahora es tan complicado como interesante"

Fernando Arias (Avilés, 1974) es músico con más de treinta años de trayectoria en el ámbito de la música clásica y contemporánea. Como percusionista ha formado parte de orquestas como la Oviedo Filarmonía y la Orquesta Filarmónica de Malta, además de colaborar con diversas agrupaciones sinfónicas en España y en el extranjero. Esta tarde imparte una charla titulada "Arquitectua del sonido: el proyecto artístico de Fernando Arias y Aria Classics". La conferencia está organizada por la Sociedad económica de Amigos del País de Avilés y comarca y se desarrollará a partir de las 19.30 horas en el salón Principado del hotel Palacio de Avilés.

Defina arquitectura del sonido

Además de mi faceta de batería de jazz (actuó hace quince días con su Fernando Arias Trío en Luanco), también grabo música clásica. Sé que mañana no contaré entre el público con gente del sector, habrá todo tipo de personas y por eso repasaré el viaje de cómo se construye el sonido.

¿Y cómo se construye el sonido?

No hablaré de tecnicismos ni de otras cuestiones para especialistas en la materia, me centraré en la forma en la que se transmite el sonido, en la búsqueda de espacios con buenas acústicas para poder grabar.

Qué espacios son los más interesantes de cara a grabar piezas de música clásica, que es lo suyo

Espacios con aire.

Entiendo que serán espacios como salas grandes

Eso es. Lugares con buenas acústicas, que están más adaptados que los sitios pequeños, en los que tendrían que utilizarse reverbs artificiales. Hablaré de diferentes técnicas.

Y en Avilés qué espacios son los más idóneos

Por ejemplo, el Palacio Valdés tiene una acústica muy bonita. Ahí grabé al violonchelista avilesino Gabriel Ureña en el primer disco de Aria Classics.

Hoy le toca a hablar para la Sociedad de Amigos del País de Avilés y Comarca. ¿Cómo se ha gestado su participación en este colectivo?

En 2024, me dieron un reconocimiento a la Iniciativa empresarial en Castrillón por el sello discográfico Aria Classics. Y hablaron conmigo y me propusieron ser socio de la sociedad e impartir una charla como ponente. A mi me parece muy importante divulgar lo que hacemos como músicos clásicos, dar visibilidad a nuestro trabajo, se trata de un sello de música clásica que está en Castrillón, además yo soy de Avilés. Grabar discos en este momento es tan complicado como interesante.

