Investigan a un conductor tras escapar de un control en Castrillón: circuló marcha atrás, hizo una glorieta en sentido contrario y no tenía carné

La Guardia Civil de Asturias ha procedido a la toma de manifestación en calidad de investigado de una persona como supuesto autor de dos delitos contra la seguridad vial (conducción temeraria y carecer de permiso de conducción). Los hechos se produjeron a las 10.15 horas del día 1 de octubre en la carretera AS-237 (Grado-Avilés), km 20,300, próximo a la localidad de la Cruz de Illas, término municipal de Castrillón y partido judicial de Avilés, en el transcurso de un dispositivo establecido en prevención de hechos delictivos en la citada vía pública por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil de Asturias.

A la hora indicada, los agentes que conformaban el dispositivo observaron cómo un vehículo, al percatarse de la presencia de los agentes y haciendo caso omiso a las señales de alto, efectuaba una maniobra de marcha atrás de unos 150 metros dándose a la fuga para evadirlo. Esta maniobra, siempre según el relato ofrecido, originó una situación de peligro tanto para sus ocupantes como para otros conductores que circulaban correctamente por la vía, que tuvieron que realizar maniobras de evasión para evitar una colisión, ya que incluso llegó a acceder en sentido contrario a una glorieta, motivando una nueva situación de peligro para los usuarios de la vía.

En sentido Galicia

Ante esta situación, y como apoyo a la USECIC, acudieron una patrulla de motoristas y la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Asturias, que en esos momentos se hallaban de servicio por la zona, siendo interceptado a unos 7 kilómetros, concretamente en el p.k. 413 de la A8 sentido Galicia.

"El conductor fue sometido a pruebas de alcohol y drogas, arrojando resultado positivo en la prueba indiciaria de drogas, pendiente de confirmación por laboratorio", según el relato facilitado mediante nota de prensa.

Por todo ello, la Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Sector de Tráfico de Asturias, encargada de realizar las diligencias, procedió a la toma de manifestación en calidad de investigado del conductor, un varón de 43 años, vecino de Lugo, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial: conducir con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, y carecer de permiso de conducción, quedando a la espera de celebración de juicio oral.

Las diligencias confeccionadas al efecto fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés, con fecha 1 de octubre de 2025.

En el vehículo viajaban cinco personas, tres de ellas habían concertado el trayecto mediante una plataforma de viaje compartido, desde Luarca hasta Vizcaya.