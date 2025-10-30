El Hospital San Agustín de Avilés lidera un revolucionario programa piloto de transfusiones de sangre a domicilio

El Hospital Universitario San Agustín abandera una vez más proyectos pioneros en la región que, en caso de éxito, se extenderán el resto de áreas sanitarias. Se trata, ahora, de un proyecto que permitirá realizar transfusiones de sangre a ciertos pacientes en sus domicilios. La iniciativa, anunciada este miércoles por la consejera de Salud, Concepción Saavedra, en la clausura de una jornada sobre la donación de sangre, acercará la asistencia a personas con anemia grave, dificultades de movilidad y estado de fragilidad, para evitarles desplazamientos al centro sanitario.

"Se evitarán desplazamientos, se evitarán infecciones... Este es el primer hospital en el que se va a hacer, es un programa que se va a pilotar en Avilés para ver cómo funciona y se podrá extender a otras áreas sanitarias. Somos una comunidad envejecida y tendemos cada vez más a acercar los tratamientos siempre con seguridad para el paciente", explicó Saavedra a este diario. La intención es comenzar con este servicio a mediados de noviembre.

El Servicio de Transfusión del San Agustín llevará a cabo este programa en coordinación con el área de hospitalización a domicilio y se ajustará a los mayores estándares de calidad y seguridad. La iniciativa también favorecerá una mejor continuidad asistencial, optimizará el uso de las instalaciones hospitalarias y mejorará la experiencia de los pacientes. Asimismo, reducirá los riesgos asociados a la asistencia hospitalaria, como las infecciones nosocomiales.

Esta nueva prestación se dio a conocer ayer durante la jornada organizada por el hospital junto con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos y la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Comarca para promover la donación. Este encuentro ha reunido a representantes municipales de los concejos que forman parte del área sanitaria III, así como a profesionales, asociaciones y donantes.

Saavedra, ayer, durante su intervención en el salón de actos del Hospital Universitario San Agustín.

La sesión incluyó una mesa redonda en la que se analizó el papel de los municipios en la promoción de la donación. El encuentro contó con la participación de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y los alcaldes de Castrillón y Corvera, Jesús Eloy Alonso e Iván Fernández, respectivamente. Estos explicaron su trabajo a favor de la donación de sangre en colaboración con las asociaciones de donantes. Por ejemplo: el envío de cartas a jóvenes de 18 años que ya pueden donar sangre. "Nosotros les decimos que ya tienen derecho a dar vida", explicó el alcalde corverano, que consideró a los vecinos de la comarca "solidarios". Maratones, subvenciones... Los ayuntamientos se mostraron ayer dispuestos a colaborar a los donantes. Pablo Mata, Coordinador de Extracciones del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, hilvanó un listado de "deberes" posibles: difusión de las donanciones, organización de charlas, actividades dirigidas ala infancia...

Durante la jornada, el jefe de Hematología del hospital, Nicolás Díaz Varela, ofreció una ponencia sobre el uso de la sangre en el centro. Durante su intervención, indicó que de las 3.390 transfusiones de glóbulos rojos realizadas el año pasado, el 70% se correspondieron con servicios médicos y el 30% restante, con servicios quirúrgicos. En el caso de las 2.297 transfusiones realizadas en servicios médicos, aproximadamente la cuarta parte se practicaron en urgencias y en la unidad de intensivos, mayoritariamente a pacientes que precisaban una transfusión por fenómenos críticos.

La mayor demanda fuera de estos servicios procede de Hematología (23%), sobre todo para cánceres hematológicos graves; Medicina Interna (16%) para hacer frente a patologías diversas, y Digestivo (14%), para tratar cuadros hemorrágicos. El 10% restante se divide entre el resto de servicios médicos. Respecto a las 1.093 transfusiones practicadas en intervenciones quirúrgicas, el 62% correspondieron a Traumatología, el 9% a Urología, el 11% a Cirugía General y el 6% a Anestesia en el postoperatorio inmediato. Y un dato que quiso dejar claro: "No se comercia con sangre".