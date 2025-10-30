El PP tilda de «injustificable la subida de impuestos» en Corvera

El PP de Corvera criticó ayer los presupuestos del concejo: «Es injustificable que el PSOE continúe subiendo impuestos a todos los vecinos mientras se felicita por el estado de las cuentas y el superávit». Para los populares, sin embargo, es necesario «contener el gasto y centrarlo en ayudar a los vecinos en materia de seguridad, vivienda, fomento de la natalidad y desarrollo de infraestructuras».

El portavoz del PP, Alejandro Méndez, defiende que el gobierno «se jacta de un compromiso inexistente con los trabajadores municipales cuando es incapaz de llegar a consenso con las fuerzas sindicales». Y es que para el PP, los empleados públicos de Corvera «se van a trabajar a otros ayuntamientos y cobran mucho menos por el realizar el mismo trabajo (que en otros concejos)». «Este gobierno carece de voluntad y capacidad para que la situación de las cuentas redunde en el bienestar de vecinos y trabajadores», concluyó.