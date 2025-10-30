Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP tilda de «injustificable la subida de impuestos» en Corvera

I. G.

Avilés

El PP de Corvera criticó ayer los presupuestos del concejo: «Es injustificable que el PSOE continúe subiendo impuestos a todos los vecinos mientras se felicita por el estado de las cuentas y el superávit». Para los populares, sin embargo, es necesario «contener el gasto y centrarlo en ayudar a los vecinos en materia de seguridad, vivienda, fomento de la natalidad y desarrollo de infraestructuras».

El portavoz del PP, Alejandro Méndez, defiende que el gobierno «se jacta de un compromiso inexistente con los trabajadores municipales cuando es incapaz de llegar a consenso con las fuerzas sindicales». Y es que para el PP, los empleados públicos de Corvera «se van a trabajar a otros ayuntamientos y cobran mucho menos por el realizar el mismo trabajo (que en otros concejos)». «Este gobierno carece de voluntad y capacidad para que la situación de las cuentas redunde en el bienestar de vecinos y trabajadores», concluyó.

