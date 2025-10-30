Las reveladoras palabras de los empresarios a los alumnos de FP en Avilés: "La inteligencia artificial no suple el talento, lo amplifica"

"Asturias necesita más emprendimiento colectivo: más empresas que miren por la tierra, por su gente y por el bien común" , proclamó Iris Martín, directora de Riquirraque Emaús, quien abrió en el CIFP Avilés la jornada "Humanizando la tecnología. Trabajar menos, lograr más", organizada por la Asociación de Mujeres de Empresas de Economía Social del Principado, Amespa.

En la cita se destacó la necesidad de ensalzar proyectos de economía social "por delante del capital". Aurora López cogió el testigo para hablar de la inteligencia artificial y aprovechar su potencial: "La IA no sustituye tu talento, lo amplifica".

Marían García Prieto, responsable de la firma i4life, y su equipo presentaron disversos proyectos para, por ejemplo, ayudar a personas con párkinson y otras plataformas de cuidados y datos seguros. Lara González, de Liquid Games, cogió el testigo para mostrar diferentes aplicaciones de realidad virtual aplicadas a la Formación profesional. Leticia López Jaramillo, del clúster asturiano de los cuidados, cerró la jornada con una reflexión que invitó al alumnado a a desarrollar un "futuro inclusivo, emprendedor y tecnológico". Además, Amespa planteó un reto al alumnado: identificar empresas de imagen personal que integren tecnología para imaginar el futuro de este sector dentro de la economía de los cuidados.