Las reveladoras palabras de los empresarios a los alumnos de FP en Avilés: "La inteligencia artificial no suple el talento, lo amplifica"
La Asociación de Mujeres de Empresas de Economía Social organiza un encuentro para abordar la importancia de las nuevas tecnologías
I. G.
"Asturias necesita más emprendimiento colectivo: más empresas que miren por la tierra, por su gente y por el bien común" , proclamó Iris Martín, directora de Riquirraque Emaús, quien abrió en el CIFP Avilés la jornada "Humanizando la tecnología. Trabajar menos, lograr más", organizada por la Asociación de Mujeres de Empresas de Economía Social del Principado, Amespa.
En la cita se destacó la necesidad de ensalzar proyectos de economía social "por delante del capital". Aurora López cogió el testigo para hablar de la inteligencia artificial y aprovechar su potencial: "La IA no sustituye tu talento, lo amplifica".
Marían García Prieto, responsable de la firma i4life, y su equipo presentaron disversos proyectos para, por ejemplo, ayudar a personas con párkinson y otras plataformas de cuidados y datos seguros. Lara González, de Liquid Games, cogió el testigo para mostrar diferentes aplicaciones de realidad virtual aplicadas a la Formación profesional. Leticia López Jaramillo, del clúster asturiano de los cuidados, cerró la jornada con una reflexión que invitó al alumnado a a desarrollar un "futuro inclusivo, emprendedor y tecnológico". Además, Amespa planteó un reto al alumnado: identificar empresas de imagen personal que integren tecnología para imaginar el futuro de este sector dentro de la economía de los cuidados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- Un experto conocedor del sector de refractarios: así era 'Gallego', el trabajador fallecido al precipitarse desde el tejado de una ganadería de Gozón
- Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad
- El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera