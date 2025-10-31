La ‘arquitectura’ de Llaranes revive en sus muros: estas son las intervenciones artísticas que vivirán para el festival de arte urbano

La Liga Nacional del Graffiti no hará este año escala en Avilés, sin embargo, sí lo harán dos de sus participantes: los almerienses "Nauni" y "Danklabara", que se encargarán de dar vida a dos intervenciones de arte urbano, dos murales, en el puente que da acceso a Llaranes desde el antiguo Hospitalillo de Ensidesa. La obra comenzará hoy si las condiciones meteorológicas lo permiten y consistirá, por un lado, en recrear la estructura de piezas de colores presente en el parque del barrio que recuerda a los juegos de construcción de la época y se llama "La Arquitectura". La otra se centrará en un paisaje con una cabaña y un lago a modo de trampantojo. La primera estará ubicada próxima a la rotonda que da acceso a Llaranes Viejo y la segunda en el entorno de la avenida de Gijón. "Nos gusta mucho esa construcción de piezas de colores que hay en el parque de Llaranes", afirma "Nauni" sobre una de las figuras.

La estructura de "La Arquitectura" fue obra del arquitecto Francisco Goicoechea Agustí. "Volvemos a Avilés los dos, este año no hay parada de la Liga, pero aún así participamos en el Focart", añade "Danklabara". Ambos grafiteros andaluces han usado sus sprays al menos durante cuatro ediciones de la parada de la Liga Nacional del Grafiti en Avilés. Y es más, el pasado año, ambos hicieron podio. "Danklabara" fue el más puntuado en Avilés en aquella parada de julio de 2024 por su dibujo de una niña comiendo una piruleta y "Nauni", que pintó con su spray "El lienzo del ratón", quedó tercero.

Boceto de la obra de arte urbano que se apreciará desde la avenida de Gijón. | NAUNI

El Focart incluye diversas actividades de arte urbano en su máxima expresión, desde el plano musical con batallas de gallos, conciertos, videojuegos e incluso una scaperoom.

Una de las novedades de este año será la recuperación de las catorce focas del proyecto Enfocado, nacido en 2010 para homenajear al animal que fue hallado en la ría el 5 de diciembre de 1951 y que, en su momento, fue interpretada como un buen presagio para la ciudad al coincidir con la construcción de la ya extinta Ensidesa.

Las catorce focas están repartidas por los centros educativos de la ciudad y, según este plan, serán restauradas a través de una intervención artística. El encargado de esas actuaciones será el ilustrador, muralista y artista Martín Forés, que ya ha colaborado en los murales que Paco Roca y Alfonso Zapico tienen en la ciudad. "Es una experiencia nueva para mí, es un reto interesante, llevo tiempo dándole vueltas a las focas y haré las que me dé tiempo a hacer, cuando esté en ello lo podré concretar", expone el artista valenciano, que está "súperilusionado" y "motivado" con esta iniciativa en una ciudad como Avilés de la que tiene, expresó, "un amor personal especial". "Llegaré en Ave y cuando esté en Avilés me pondré directo a pintar", señaló el artista que ya ha preparado sus pinceles, sus acrílicos y sus barnices para darle una nueva vida a las focas avilesinas. Además de Forés habrá varios talleres en la Factoría Cultural con las focas.