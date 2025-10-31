Cancomar estrena nueva sede en la ría de Avilés: "Queremos cubrir las necesidades del sector náutico, tanto en pesca como marina mercante y buques de pasaje"

"Nuestro objetivo es formar a personas para cubrir las necesidades del sector. Tenemos un problema de relevo generacional. Queremos dar a conocer la economía azul, para seguir creciendo". Federico Fernández-Trapa ayer no paró de recibir felicitaciones. La empresa que dirige, Cancomar, estrenó nueva sede en el Puerto de Avilés en un acto con numerosos invitados. La compañía, creada en el 2006, trasladó su actividad a Avilés en el 2021, concretamente a La Curtidora, y desde ese punto no ha dejado de crecer. Ahora, la empresa cuenta con una concesión de 2.000 metros cuadrados en el puerto de Avilés para la realización de labores de mantenimiento de embarcaciones pesqueras y recreativas, así como para la formación marítima. En este espacio se ha construido un foso de varada de embarcaciones, con unas dimensiones de 36 metros de longitud por 8 de ancho, que cuenta con infraestructura de grúa motorizada para manejar embarcaciones de hasta 45 toneladas.

"Nosotros formamos a profesionales que quieran trabajar en el sector marítimo, tanto de la marina mercante como en la pesca o en los buques de pasaje", cuenta Fernández-Trapa, que ahora estrenan unas instalaciones que utilizaran "para náutica de recreo, mantenimiento y reparación de barcos". "Vinimos al puerto de Avilés como una decisión estratégica. Teníamos todo en Gijón, pero viendo el crecimiento y el desarrollo del puerto de Avilés y, sobre todo, el cariño que nos han dado, decidimos montar aquí nuestro centro de formación y asentarnos", comentó.

"Es un gusto ver cómo habéis crecido desde que os recibimos en La Curtidora en 2021", admitió, durante la inauguración de la nueva sede, Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico. El edil recordó que "La Curtidora no sólo se dedica a crear empresas, sino que también es capaz de atraer compañías de otros lugares y asentarlas en Avilés". "Eso es muy importante para nosotros", sentenció.

El Puerto, ante el relevo generacional

El mundo de la mar busca el relevo generacional y, para ello, tratan de acercarse de la mejor manera posivle a la gente joven. Por ello, el Puerto de Avilés acogió la jornada «Conecta con el Puerto», una iniciativa impulsada por Educación Azul en colaboración con la Autoridad Portuaria de Avilés y Puertos del Estado. En la sesión participaron representantes de instituciones y empresas clave del sector, quienes compartieron con los jóvenes la relevancia estratégica del puerto en el desarrollo económico, la sostenibilidad y la innovación. Santiago Rodríguez Vega, presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, destacó la importancia del puerto como motor de crecimiento regional y espacio de oportunidades para las nuevas generaciones.

Por ello, animó a los jóvenes a «mirar al Puerto con más intensidad» e hizo hincapié en la evolución del Puerto avilesino hasta la actualidad. «Hemos conseguido ser referencia en la eólica marina que se fabrica en el entorno portuario y se exporta a través del Puerto Avilés, que es un centro de actividad muy variada y un puerto industrial», afirmó.

Rodríguez Vega destacó la convivencia de la actividad portuaria y la urbana, además del proceso de recuperación de la Ría . «Es el elemento que une puerto y ciudad. Se ha recuperado no solamente medioambientalmente, sino para la actividad económica como centro de oportunidades impresionantes y para actividades de ocio, culturales o deportivas», sentenció.