Decorar la basura: una intervención artística para las islas de reciclaje de Avilés
La agrupación "Avilés en marcha" plantea plasmar motivos locales en los contenedores
C. J.
La escultura "Avilés", del paseo de la ría, la plaza del Carbayo, el Ayuntamiento, la zona porticada de la calle Galiana y la de Bances Candamo, la iglesia de Sabugo, El Parche, la calle San Francisco... La agrupación electoral "Avilés en marcha" plantea transformar con algunos de estos motivos locales las islas de reciclaje instaladas en diferentes puntos de la ciudad donde los recipientes estarán semisoterrados y el color de los mismos es homogéneo: gris (excepto las tapas, que mantienen los colores identificativos del tipo de material a depositar dentro).
De esta forma, explican, los contenedores fijos pueden formar parte del entorno de la villa. "Proponemos que se decoren con imágenes que nos representan", agregan. "No tienen porqué ser un elemento que afee nuestras calles sino todo lo contrario, que puedan llamar la atención a la gente que pasea y a los turistas porque pueden ser una publicidad de los rincones más bonitos", argumentan sobre su propuesta.
Las citadas islas de reciclaje están situadas en emplazamientos con mucho tránsito como el parque del Muelle, en Álvarez Acebal o, tras la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery, en Sabugo. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad
- El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera
- El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez