Fallece Eloína Banciella , madre de la fundadora de Amaga

La avilesina Eloína Banciella Alonso, madre de la fundadora de la galería Amaga, Ángeles Álvarez Banciella, falleció ayer a los 97 años de edad.

Era viuda de Joaquín Álvarez Suárez y su familia la vela desde este jueves en la sala 7 del tanatorio Los Arenales de Oviedo, donde este viernes, a las cinco de la tarde tendrá lugar la celebración de la palabra y, a continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio del Salvador, también en la capital del Principado, de donde era la familia en origen.

La fallecida Eloína Banciella era asimismo abuela de la actual propietaria de la galería de arte de la calle José Manuel Pedregal, Angélica María García, casada con Fernando Gascón García-Ochoa. La familia ha regentado este céntrico negocio de arte en Avilés por más de medio siglo.