Gozón homenajea a las mujeres rurales en el parque Zapardel

El parque Zapardel de Luanco acogió ayer un homenaje a las mujeres rurales. Con este acto, el Ayuntamiento quiere reconocer el papel de estas mujeres y su legado para forjar una de las principales identidades del municipio de Gozón en el que, salvo la capital de Luanco, el resto del municipio mantiene su esencia rural. En la imagen y por la izquierda, Estrella Fernández, Ángeles Suárez, Victoria Bango, Josefa Casilda Viña, Jorge Suárez, Conchita Viñes, Nuria Sánchez, Aurora Álvarez, Laurentina Suárez, Cristina Fernández y María José López.