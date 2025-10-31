Gozón homenajea a las mujeres rurales en el parque Zapardel
El parque Zapardel de Luanco acogió ayer un homenaje a las mujeres rurales. Con este acto, el Ayuntamiento quiere reconocer el papel de estas mujeres y su legado para forjar una de las principales identidades del municipio de Gozón en el que, salvo la capital de Luanco, el resto del municipio mantiene su esencia rural. En la imagen y por la izquierda, Estrella Fernández, Ángeles Suárez, Victoria Bango, Josefa Casilda Viña, Jorge Suárez, Conchita Viñes, Nuria Sánchez, Aurora Álvarez, Laurentina Suárez, Cristina Fernández y María José López.
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad
- El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera
- El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez