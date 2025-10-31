Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gozón homenajea a las mujeres rurales en el parque Zapardel

Gozón homenajea a las mujeres rurales en el parque Zapardel | A. G.

Gozón homenajea a las mujeres rurales en el parque Zapardel | A. G.

El parque Zapardel de Luanco acogió ayer un homenaje a las mujeres rurales. Con este acto, el Ayuntamiento quiere reconocer el papel de estas mujeres y su legado para forjar una de las principales identidades del municipio de Gozón en el que, salvo la capital de Luanco, el resto del municipio mantiene su esencia rural. En la imagen y por la izquierda, Estrella Fernández, Ángeles Suárez, Victoria Bango, Josefa Casilda Viña, Jorge Suárez, Conchita Viñes, Nuria Sánchez, Aurora Álvarez, Laurentina Suárez, Cristina Fernández y María José López.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
  2. Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
  3. Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
  4. Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
  5. Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
  6. Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad
  7. El testimonio de los nuevos héroes de Avilés: así le plantaron cara dos menores a un pavoroso fuego que amenazaba una gasolinera
  8. El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez

Andrea Gautier, productora de "El aspirante", un drama sobre el bullying universitario: "Las novatadas son un proceso perverso en el que la víctima acepta participar"

Andrea Gautier, productora de "El aspirante", un drama sobre el bullying universitario: "Las novatadas son un proceso perverso en el que la víctima acepta participar"

La ‘arquitectura’ de Llaranes revive en sus muros: estas son las intervenciones artísticas que vivirán para el festival de arte urbano

La ‘arquitectura’ de Llaranes revive en sus muros: estas son las intervenciones artísticas que vivirán para el festival de arte urbano

Cancomar estrena nueva sede en la ría de Avilés: "Queremos cubrir las necesidades del sector náutico, tanto en pesca como marina mercante y buques de pasaje"

Cancomar estrena nueva sede en la ría de Avilés: "Queremos cubrir las necesidades del sector náutico, tanto en pesca como marina mercante y buques de pasaje"

Decorar la basura: una intervención artística para las islas de reciclaje de Avilés

Decorar la basura: una intervención artística para las islas de reciclaje de Avilés

El Puerto busca atraer a generaciones jóvenes al sector marítimo

El Puerto busca atraer a generaciones jóvenes al sector marítimo

IU pide incluir la fosa de La Lloba en la moción del PSOE sobre la del Pinar

Gozón homenajea a las mujeres rurales en el parque Zapardel

Gozón homenajea a las mujeres rurales en el parque Zapardel

Sobre la inteligencia artificial

Tracking Pixel Contents