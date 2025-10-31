Insultos y ataques en el Pleno de Avilés: Ana Solís sale indemne de la reprobación impulsada por el PP

Ana Solís, concejala delegada de Vivienda, Consumo, Memoria Democrática y Normalización Llingüística en el Ayuntamiento de Avilés, salió ayer indemne de la reprobación impulsada por el PP debido a las "descalificaciones y falta de respeto" que se produce en las intervenciones de la edil de IU. Por contra, la portavoz del PP, Esther Llamazares, acabó utilizando términos como "barriobajeros, ruin, e idiota" en su última intervención, sin aportar ni un solo ejemplo de los insultos o citas que hubiera podido utilizar Solís en alguna de sus intervenciones.

La propuesta de reprobación a la edil de IU suscitó tanta atención que el público llenó el salón de Plenos, con personas que incluso siguieron la sesión de pie y desde la puerta. Eran de IU y de Comisiones Obreras (CCOO) fundamentalmente, como muestra de apoyo a la concejal. La tensión del debate hizo que la Alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín, tuviera que pedir silencio en un momento determinado. Y es que al final el debate derivó en cruces de acusaciones y también algún insulto, en esta ocasión desde el PP.

Las intervenciones

La portavoz del PP, Esther Llamazares, explicó la reprobación por "un comportamiento impropio en las formas (...), con lenguaje ofensivo, y descalificaciones personales, convirtiendo el debate público en un espacio de enfrentamiento (...) con insultos e ironías despectivas degradando el clima político", por parte de la concejala de IU. Añadió que si era concejala era gracias a ella, a Llamazares, que se "curró la revisión de todas las mesas electorales y les dijimos que recurrieran".

Ana Solís inició su intervención advirtiendo de que "no voy a perder ni un minuto de mi tiempo" en replicar a esas acusaciones. E inició un relato cargado de cifras y datos con el que explicó su gestión al frente de las diferentes áreas de responsabilidad que ejerce.

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, apoyó la reprobación presentada por el PP porque, afirmó, Ana Solís, "desde que tomó posesión del acta (como concejala) no ha dejado de insultar y faltar", utilizando un lenguaje "faltón y sectario. En lugar de tender puentes los dinamita con malos modos y mala educación". Y añadió que la edil de IU "insulta y desprecia a quien no piensa como ella", y con "ataques personales".

Insultos

El portavoz de IU, Agustín Medina, defendió a su compañera de partido ante una "injusta reprobación" que está "firmada por una concejal con el colmillo retorcido", en referencia a la portavoz del PP. Según afirmó, lo que ocurre es que PP y Vox "son incapaces de soportar a una persona de izquierdas que les dice las cosas a la cara". En definitiva que hay es "una caza de brujas" porque no se expuso "ni un solo ejemplo" de las malas formas o insultos de Solís a la oposición.

Y fue más allá, al recordarle que había perdido el último congreso del PP y advertirle que cuatro ediles de su partido desconocían lo que se trataba ni lo que tenían que votar en una comisión. Ambos comentarios aumentaron el enfado de Llamazares y provocaron que en su posterior intervención dijera que "ustedes son unos barriobajeros". Posteriormente, utilizó palabras como "ruin" e "idiota".

"Como en el Senado"

Sara Retuerto, de Podemos, le espetó a Llamazares que "iba a reprender y sale reprendida", y calificó la reprobación de "circo que no tiene ninguna consecuencia. Como ayer en el Senado", en referencia a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a petición del PP. "Se le reprende (a Solís) por supuestas faltas de respeto.... le dijo la sartén al cazo (...) Muchos de los que están aquí tienen bastante para callar", sentenció.

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, aseguró que al PP y a Vox "les molesta que gobernemos juntos, que haya política de vivienda", defendió la labor de Ana Solís y añadió que existe "una provocación constante" por parte de los partidos de la derecha "para manchar la imagen del gobierno" e "intentar desestabilizar".

Al final, PSOE, IU y Podemos votaron en contra de la reprobación, a favor de la que votaron PP y Vox. En total, 13 votos a favor de Ana Solís y 12 en contra.