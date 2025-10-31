IU pide incluir la fosa de La Lloba en la moción del PSOE sobre la del Pinar

IU planteó ayer una enmienda a la moción que el PSOE ha presentado para debatir en el Pleno de esta mañana sobre la fosa del Pinar de Salinas. La coalición ha solicitado a los socialistas la inclusión de la fosa de La Lloba y su reconocimiento como "Lugar de Memoria Democrática" teniendo en cuenta además el reciente inicio de la investigación arqueólogica en la zona para proceder a la exhumación, promovidos por la Dirección General de Memoria Democrática del Principado y "que han permitido iniciar un proceso de recuperación de la verdad y la dignificación de las víctimas".

La coalición plantea además nuevas redacciones para los distintos puntos que sustentan la moción de los socialistas que se resumen en la inclusión de La Lloba.

Además, los socialistas han convocado para esta tarde a partir de las 17.00 horas un acto de memoria histórica, precisamente, en el área recreativa del Pinar de Salinas, donde ya luce un monolito. Al tiempo, los trabajos de exhumación continúan en la fosa de La Lloba después de varios días de limpieza del entorno.