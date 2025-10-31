El Puerto busca atraer a generaciones jóvenes al sector marítimo

El mundo de la mar busca el relevo generacional y, para ello, tratan de acercarse de la mejor manera posivle a la gente joven. Por ello, el Puerto de Avilés acogió la jornada "Conecta con el Puerto", una iniciativa impulsada por Educación Azul en colaboración con la Autoridad Portuaria de Avilés y Puertos del Estado. En la sesión participaron representantes de instituciones y empresas clave del sector, quienes compartieron con los jóvenes la relevancia estratégica del puerto en el desarrollo económico, la sostenibilidad y la innovación.

Santiago Rodríguez Vega, presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, destacó la importancia del puerto como motor de crecimiento regional y espacio de oportunidades para las nuevas generaciones. Por ello, animó a los jóvenes a "mirar al Puerto con más intensidad" e hizo hincapié en la evolución del Puerto avilesino hasta la actualidad. "Hemos conseguido ser referencia en la eólica marina que se fabrica en el entorno portuario y se exporta a través del Puerto Avilés, que es un centro de actividad muy variada y un puerto industrial", afirmó.

Rodríguez Vega destacó la convivencia de la actividad portuaria y la urbana, además del proceso de recuperación de la Ría . "Es el elemento que une puerto y ciudad. Se ha recuperado no solamente medioambientalmente, sino para la actividad económica como centro de oportunidades impresionantes y para actividades de ocio, culturales o deportivas", sentenció.