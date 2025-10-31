El Puerto busca atraer a generaciones jóvenes al sector marítimo
"Somos referencia en eólica marina", sostiene Santiago Rodríguez Vega
N. M.
El mundo de la mar busca el relevo generacional y, para ello, tratan de acercarse de la mejor manera posivle a la gente joven. Por ello, el Puerto de Avilés acogió la jornada "Conecta con el Puerto", una iniciativa impulsada por Educación Azul en colaboración con la Autoridad Portuaria de Avilés y Puertos del Estado. En la sesión participaron representantes de instituciones y empresas clave del sector, quienes compartieron con los jóvenes la relevancia estratégica del puerto en el desarrollo económico, la sostenibilidad y la innovación.
Santiago Rodríguez Vega, presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, destacó la importancia del puerto como motor de crecimiento regional y espacio de oportunidades para las nuevas generaciones. Por ello, animó a los jóvenes a "mirar al Puerto con más intensidad" e hizo hincapié en la evolución del Puerto avilesino hasta la actualidad. "Hemos conseguido ser referencia en la eólica marina que se fabrica en el entorno portuario y se exporta a través del Puerto Avilés, que es un centro de actividad muy variada y un puerto industrial", afirmó.
Rodríguez Vega destacó la convivencia de la actividad portuaria y la urbana, además del proceso de recuperación de la Ría . "Es el elemento que une puerto y ciudad. Se ha recuperado no solamente medioambientalmente, sino para la actividad económica como centro de oportunidades impresionantes y para actividades de ocio, culturales o deportivas", sentenció.
