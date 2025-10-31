¿Quieres ir a la misa del Día de Todos los Santos? Estos son todos los horarios de las eucaristías que se celebrarán en la comarca de Avilés
En la zona se celebran más de cuarenta actos religiosos
N. M. / M. M.
La comarca de Avilés acogerá, durante todo el 1 de noviembre, más de cuarenta misas con motivio del Día de Todos los Santos. Aquí puedes consultar los horarios
AVILÉS
La Carriona: a las 12.00 horas, en el cementerio.
San Nicolás de Bari: 10.00, 11.30, 12.30 y 18.30 horas. Vigilia de difuntos: 22.00 horas. Apertura de la cripta de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 19.00 horas.
Sabugo: 9.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 19.00 horas.
Valliniello: 16.00 horas, responso en el cementerio. A las 17.00 horas misa en la iglesia.
San Cristóbal: 17.00 horas
San Juan de Ávila: 11.00, 12.00 y 13.00 horas
San Agustín: 11.00 horas
Virgen de Las Mareas: 18.00 horas.
La Luz: 12.00 horas A las 17.00 horas en la ermita.
Villalegre: 13.00 horas
La Magdalena: 12.00 horas
Cristo Rey de Versalles: 13.00 horas
Miranda: 19.00 horas
San Antonio de Padua:_12.00 y 19.30 horas.
Llaranes: 19.00 horas.
SOTO DEL BARCO
Soto del Barco: 16.00 horas
CASTRILLÓN
Piedras Blancas: 9.00, 11.00 y 12.00 horas.
San Martín: 12.00 horas
San Miguel de Quiloño: 11.00 horas
San Cipriano de Pillarno: 13.15 horas
Salinas: 12.00 horas, 13.00 y 18.00 horas.
CORVERA
Solís: 10.00 horas
Cancienes: 11.15 horas
Trasona: 12.30 horas
Cementerio de Nuña: 17.00 horas
GOZÓN
Luanco: 12.00 horas (16.00 horas, responso en el cementerio)
ILLAS
Callezuela: a las 13.15 horas. En La Peral a las 16.00 horas.
