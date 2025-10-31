¿Quieres ir a la misa del Día de Todos los Santos? Estos son todos los horarios de las eucaristías que se celebrarán en la comarca de Avilés

La comarca de Avilés acogerá, durante todo el 1 de noviembre, más de cuarenta misas con motivio del Día de Todos los Santos. Aquí puedes consultar los horarios

AVILÉS

La Carriona: a las 12.00 horas, en el cementerio.

San Nicolás de Bari: 10.00, 11.30, 12.30 y 18.30 horas. Vigilia de difuntos: 22.00 horas. Apertura de la cripta de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 19.00 horas.

Sabugo: 9.00, 11.00, 12.00, 13.00 y 19.00 horas.

Valliniello: 16.00 horas, responso en el cementerio. A las 17.00 horas misa en la iglesia.

San Cristóbal: 17.00 horas

San Juan de Ávila: 11.00, 12.00 y 13.00 horas

San Agustín: 11.00 horas

Virgen de Las Mareas: 18.00 horas.

La Luz: 12.00 horas A las 17.00 horas en la ermita.

Villalegre: 13.00 horas

La Magdalena: 12.00 horas

Cristo Rey de Versalles: 13.00 horas

Miranda: 19.00 horas

San Antonio de Padua:_12.00 y 19.30 horas.

Llaranes: 19.00 horas.

SOTO DEL BARCO

Soto del Barco: 16.00 horas

CASTRILLÓN

Piedras Blancas: 9.00, 11.00 y 12.00 horas.

San Martín: 12.00 horas

San Miguel de Quiloño: 11.00 horas

San Cipriano de Pillarno: 13.15 horas

Salinas: 12.00 horas, 13.00 y 18.00 horas.

CORVERA

Solís: 10.00 horas

Cancienes: 11.15 horas

Trasona: 12.30 horas

Cementerio de Nuña: 17.00 horas

GOZÓN

Luanco: 12.00 horas (16.00 horas, responso en el cementerio)

ILLAS

Callezuela: a las 13.15 horas. En La Peral a las 16.00 horas.