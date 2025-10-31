Estos son los premios a la labor voluntaria en Avilés 2025: se entregarán el 4 de diciembre en una gala en la casa de cultura

María Pilar Muñiz Menéndez, de Cáritas; el grupo de voluntariado de Cruz Roja Avilés y el proyecto "Lecturas y acompañamiento de personas afectadas por ictus", de ASICAS, recibirán el Reconocimiento municipal a la Labor Voluntaria en su edición de 2025. El jurado, formado por los y las integrantes de la Mesa Local del Voluntariado, ha hecho público el fallo tras ser refrendado por representantes de los grupos políticos municipales, en una reunión celebrada en el Salón de Recepciones municipal.

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, lleva a cabo esta convocatoria anual que finalizará con la entrega de los correspondientes galardones el jueves 4 de diciembre, en la Gala del Voluntariado que tendrá lugar en el Auditorio de la Casa de Cultura.

Estos galardones van dirigidos a reconocer tanto acciones de voluntariado que destaquen de forma especial y resulten significativas para la ciudad, como acciones de promoción y difusión de la acción voluntaria. Además, en cada edición, los premios se dedican a una temática distinta. En la actual se acordó que se valoraran especialmente las actuaciones de voluntariado que promovieran el bienestar de las personas mayores.

Individual

María Pilar Muñiz Menéndez, de 79 años, ha estado profundamente ligada a su compromiso con el voluntariado, al acompañamiento a personas que atraviesan por situaciones de especial vulnerabilidad y a la construcción de comunidad. Su contribución al voluntariado es valorada de forma extraordinariamente positiva por la entidad con la que colabora desde hace más de treinta y dos años: Cáritas. Destacan de ella su altruismo, su compromiso y su esfuerzo y dedicación. Ha colaborado a lo largo de su trayectoria, de forma muy activa, en distintos proyectos de voluntariado de la entidad generando, en todos los casos, un enorme impacto positivo en las vidas de las personas con las que ha interactuado.

Ha desarrollado múltiples facetas: atención directa a personas en situación de vulnerabilidad; apoyo en labores organizativas; creación de equipos de animación y formación; acompañamiento a nuevas personas voluntarias; recepción y bienvenida a quienes se acercan a la entidad... siempre transmitendo su compromiso y su enorme calidez humana. Muestra además una gran iniciativa y una capacidad especial para el trabajo en equipo, la movilización de recursos y la motivación a otras personas para implicarse en el voluntariado. Su ejemplo resulta inspirador para otras muchas personas y en especial, para aquellas que han superado ya la edad de jubilación, demostrando que en esta etapa vital es posible continuar aportando a la sociedad, dedicando su tiempo, su esfuerzo, sus habilidades y toda la experiencia adquirida a lo largo de los años, a la labor voluntaria en beneficio de los demás

Entidad o grupo de voluntariado: Grupo de voluntariado de Cruz Roja Avilés

Se trata de un grupo formado por nueve personas voluntarias: Christian Bengoechea; María Concepción Cartón, Soledad Fernández, Juan José García, José Antonio Martínez, José Luis Montiel, Carmen Moreno, María Pilar Moreno y Florinda Suárez. Todos ellas participan en el proyecto de "Atención a personas en proceso de envejecimiento". Desde el año 2018 desarrollan talleres periódicos dirigidos a personas mayores de 65 años, con el fin de acompañar su proceso de envejecimiento con actividades de estimulación cognitiva, física y social y así, contribuir a afrontar de manera satisfactoria esta nueva etapa vital. Comenzaron con un taller de memoria en el centro social de Los Canapés y en la asamblea de Cruz Roja, destinado a ejercitar la memoria, la atención, la comprensión y el lenguaje a través de juegos y ejercicios.

Poco a poco han ido ampliando sus propuestas con actuaciones como el taller de musicoterapia en el Centro de Día de La Luz, con el que ayudan a las personas mayores a mejorar su bienestar físico, mental y emocional, o el taller de ejercicio físico en el Centro de Mayores de Las Meanas, que tiene por finalidad aumentar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la resistencia de las personas mayores. Estos son tan sólo algunos ejemplos de las actuaciones que llevan a cabo a lo largo del año y de la cuales ya se han beneficiado en 2025 un total de 130 personas, con una media de edad de 80 años.

A través de esta labor voluntaria ofrecen de forma totalmente desinteresada, no sólo su tiempo, sino también su energía y dedicación, sus capacidades y habilidades y sus conocimientos a las personas mayores que participan en estos programas, procurando acompañamiento y promoviendo hábitos de vida saludable, mientras previenen situaciones de soledad no deseada. La entidad con la que colaboran, Cruz Roja, valora de forma muy positiva su contribución, por su responsabilidad, iniciativa, autonomía, compromiso duradero y acción voluntaria transformadora. Continúan formándose de forma incansable y son una importante referencia y ejemplo como grupo de voluntariado. Son muy reconocidos y estimados por las personas mayores con las que intervienen.

Proyecto de voluntariado: "Lecturas y Acompañamiento de personas hospitalizadas, afectadas por Ictus o con soledad no deseada", Asociación Ictus Asturias (ASICAS)

El proyecto persigue el objetivo de procurar apoyo a personas afectadas por ictus en un momento especialmente vulnerable de sus vidas. Consiste, a grandes rasgos, en la lectura de cuentos o fábulas a las personas hospitalizadas afectadas por Ictus o con soledad no deseada en los hospitales San Agustín y Fundación Avilés. Se trata de textos sencillos, de corta duración, que dan pie a iniciar una conversación y a generar una interacción personal a través de la cual procurar acompañamiento y soporte emocional a la persona. En la mayoría de los casos se trata de persona mayores y, en algunos supuestos, carentes de una red de apoyo que le procure atención. Se trata de un proyecto abierto en el que está implicado personal sanitario y personas voluntarias. En total participan cinco personas voluntarias e incide en alrededor de 500 personas al año. Este proyecto es un claro exponente de cómo las entidades pueden promover proyectos de voluntariado que inciden de forma muy positiva en la vida de las personas sobre las que interviene. El "Reconocimiento Municipal a la Labor Voluntaria" es una de las medidas que el Ayuntamiento de Avilés pone en marcha como medio para fortalecer el voluntariado en nuestra ciudad y como tal, forma parte de las actuaciones del Plan estratégico del Voluntariado municipal.