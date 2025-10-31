El terror llena la comarca de una programación tenebrosa

Calabazas decoradas, brujas, muñecos diabólicos, esqueletos, arañas tenebrosas. Reina el miedo en la comarca, los cementerios emergen en lugares insospechados tales como aceras e incluso patios de colegios. Ha llegado Halloween, Samaín o la Noche de ánimas distintas celebraciones con un nexo común y todas previas al día de Todos los Santos. La fiesta abarca centros educativos y diversas plazas y parques de los municipios de la comarca.

Ambiente, ayer, en la Nueche d’Ánimes en Castrillón. | CASTRICOM

La escuelina avilesina de La Toba quiso adelantarse a la celebración, lo hicieron con talleres manipulativos y de estimulación sensorial. Jugaron con harina para encontrar calaveras, con espaguettis y pastas de colores "con el fin de integrar a los pequeños en esta fiesta para que quiten el miedo desde un perspectiva lúdica", señala Silvia González López, la directora del centro avilesino. Y ahí estaban los pequeños Adri García y Candela Fernández, entre otros peques de este centro educativo que cuenta con 69 alumnos de baja estatura y mucho movimiento.

Los pequeños de la escuelina de La Toba, ayer, durante su actividad del Samaín. | MIKI LÓPEZ

En el vecino concejo de Castrillón, la fiesta contará con un concierto. El músico "Ún de Grao" actúa hoy en la plaza de la Constitución de Piedras Blancas a las 20.15 horas. A este espectáculo se suma la campaña "Nueche d'Animes", promovida por los comerciantes de la asociación "Castricom" incluye la participación en el sorteo de tres vales de 100 euros para todas las personas que realicen compras superiores a 5 euros en los establecimientos participantes hasta hoy.

José Luis Montes, Dory Hevia y y Begoña Fernández en la presentación de la Nueche d’Ánimes de Corvera. | A.C.

En Corvera, la programación de la Nueche d’Animes abarca a comercios que invitan a jugar al "truco o trato" pero también habrá desfiles de zombis a las 18.00 horas, con la banda de gaitas y la charanga, que recorrerá las calles de Las Vegas. El Llar acogerá a las 19.00 la actividad "El Teatro Maldito" que finalizará a las 00.30 y además habrá también actividades infantiles durante toda la tarde en el centro social de Mayores pensadas para los pequeños de cuatro a diez años.

"El programa de la Nueche d’Animes vuelve a poner en valor nuestra capacidad como municipio para combinar la tradición, lo novedoso y la diversión", detalló el concejal corverano de Cultura, José Luis Montes. Sin salir del concejo corverano, Parque Astur ha desarrollado una variada programación que ya comenzó ayer con un taller de "velas terroríficas". La actividad del día será hoy a las 17.00 horas y consistirá en una ludoteca con máscaras de Halloween. Y continuará el fin de semana con otras propuestas en lo que han denominado "Halloweekend".

Gozón también inicia hoy su festival de tres días "Vientu de Seronda". Lo hará con su ya tradicional concurso de calabazas a partir de las 19.30 horas en el parque Zapardel de Luanco. Habrá dos categorías, una para niños y otra para adultos. Además, la fiesta se fusionará con un amagüestu en el que se degustarán castañas y sidra dulce y otros dulces típicos de la temporada. La ambientación correrá a cargo de diversos seres mitológicos tales como el trasgu y el busgosu. Para cerrar la primera de las tres jornadas, el grupo folk "Matazúa" animará la primera de las tres noches festivas.