Podemos se une a PP y Vox y tumban la subida del agua en 2026 en Avilés

Podemos se ha sumado a PP y Vox y ha votado en contra de la subida del recibo del agua y del alcantarillado en Avilés para 2026. El equipo de gobierno bipartito, PSOE e IU, defendieron un incremento del 2,7%, el IPC, alegando que se trata de "cumplir con el contrato" con la compañía que gestiona el servicio (Asturagua), pero pese a la insistencia de la oposición, no presentó datos del "agujero" que supone ese mismo contrato y que ya supuso aportar dos millones de euros.

El Pleno de las ordenanzas fiscales trató en un único debate la propuesta del gobierno local de congelar impuestos y subir las tasas correspondientes a aparcamiento (ORA y parkings subterráneos municipales), agua, y alcantarillado. Pero las propuestas se votaron por separado. PSOE e IU consiguieron el apoyo de Podemos para subir todas menos para el controvertido recibo del agua y el alcantarillado.

La oposición

Los discursos fueron coincidentes en PP y Vox respecto del contrato del agua. Ambas portavoces, Esther Llamazares y Arancha Martínez Riola, respectivamente, se refirieron en varias ocasiones al contrato del agua que incluye la revisión quinquenal, que se tenía que haber realizado en 2024, y que a día de hoy no se ha realizado y se desconoce la deuda con la compañía.

Llamazares incluso advirtió de que repasará la normativa para saber si se puede "hacer comparecer al socio privado y a la compañía del agua" para que explique a cuánto asciende la deuda. Y cargó contra IU porque en el anterior mandato había sido contundente en contra de un contrato del agua que ahora defiende "solo porque está en el gobierno".

David García, portavoz de Podemos, defendió que se tenga en cuenta a la hora de realizar subidas de un suministro básico a las familias vulnerables.

El gobierno bipartito

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, por su parte, incidió en que la subida del IPC es "una cuestión jurídica y legal" porque así lo contempla el acuerdo, y añadió que "si no se aplica, el desequilibrio aún será mayor". Añadió también que para la revisión aún se está en plazo porque la "medida de equilibrio" se realizó en 2020 y 2021 con entregas a cuenta. También le recordó al PP que este grupo municipal había aprobado dicho contrato.

El portavoz de IU, Agustín Medina, defendió la subida del recibo del agua porque en el acuerdo de gobierno se había pactado con el PSOE (también Podemos al formar parte de Cambia Avilés y entrar en el ejecutivo local que luego abandonó) subir el IPC pero no realizar más aportaciones económicas a la compañía del agua.

La portavoz de Vox, Martínez Riola, advirtió: "esto acabará en el juzgado".