La Carriona, parada hacia la eternidad: "Recordamos muchas cosas pasadas, recordamos, a veces falseándolo, un paraíso perdido"

Decenas de personas se congregaron esta mañana en el cementerio de La Carriona, en Avilés, en homenaje de sus seres queridos. Ofició la misa de campaña a mediodía el sacerdote Francisco Javier Panizo, que lanzó el siguiente mensaje: “A veces no sabemos qué hacer (ante la pérdida de un ser querido), no es verdad: claro que sabemos qué hacer. Estamos aquí para querernos, estamos aquí para ayudar a las personas que forman parte de nuestras vidas para ayudarlas en su itinerario hacia la eternidad, estamos aquí para hacer de sus vidas un itinerario dulce que haya merecido la pena, que hayan agradecido el haber estado junto a la persona amada”. El tiempo respetó en La Carriona tras un amanecer plomizo. Hubo misas en otras muchas parroquias de la comarca avilesina durante toda la jornada en honor de Todos los Santos.