La ruptura del pacto de gobierno de Gozón entre el PSOE e IU o, dicho de otra manera, la renuncia de la coalición a seguir compartiendo el ejecutivo local con los socialistas, obliga a reestructurar el organigrama del gobierno local. Las concejalías que antes estaban en manos de los tres ediles de Izquierda Unida, César Fidalgo (Urbanismo y Medio Ambiente), Israel González (Cultura y Deportes) y Lydia Fernández (Igualdad) cambiarán de manos y pasarán a estar gestionadas por cinco de los siete concejales del PSOE.

Cinco ediles del PSOE asumen las áreas de IU en Gozón tras su salida del gobierno

El cambio no se hará efectivo hasta el próximo jueves 6 de noviembre, que es el día para la celebración del Pleno en el que cada edil asumirá sus nuevas competencias. La sesión está fijada para las 19.00 horas. El único edil que no verá alteradas sus funciones en el seno del gobierno será Daniel Fernández, que mantendrá su responsabilidades como concejal de Festejos y Participación Ciudadana. Eso mismo le ocurrirá al alcalde de Gozón, Jorge Suárez, que seguirá como máximo responsable del concejo.

Arancha Peláez, que ya es portavoz del grupo municipal socialista, sumará a sus competencias (Hacienda, Contratación y Personal) las coordinadas por César Fidalgo, es decir, Urbanismo y Medio Ambiente.

Mariana García Menéndez es la actual responsable de las concejalías de Infraestructuras y Medio Rural y sumará, tras la ruptura del gobierno, el área de Deportes, una labor que ya había realizado en el anterior mandato. Deportes era una de las dos áreas dirigidas por Israel González.

Raúl Heres Álvarez ocupará la otra tarea de González al frente del Ayuntamiento de Gozón. El actual concejal de Juventud, Turismo y Comercio incorporará el área de Cultura a sus cometidos institucionales.

Alba Escandón Acuña mantendrá sus áreas de Acción Social, Empleo e Infancia y sumará además el cargo de concejala de Igualdad, que ostentaba Lidia Fernández hasta la disolución del acuerdo entre la coalición y los socialistas.

Silverio Suárez Artime, que se mantendrá como concejal de Educación sumará la coordinación de Memoria Democrática, que es una de las nuevas aportaciones de los socialistas al gobierno local tras la ruptura del pacto con IU.

Tras esta reestructuración del gobierno local, que será efectiva la próxima semana, Avilés será el único municipio de la comarca en el que se mantendrá un ejecutivo formado por dos agrupaciones políticas.

El nuevo organigrama municipal de Gozón

Silverio Suárez. El concejal de Educación del Ayuntamiento de Gozón pasará a controlar a partir de las próxima semana la gestión de Memoria Democrática.

Alba Escandón. Concejala de Acción, Empleo e Infancia, iniciará su labor como edil de Igualdad, un área que ya ha dirigido en anteriores mandatos.

Jorge Suárez García. Alcalde de Gozón. Mantendrá las mismas competencias que hasta ahora como máximo responsable del municipio.

Arancha Peláez. La concejala de Hacienda, Personal y Contratación sumará las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo en el gobierno monocolor del PSOE.

Daniel Fernández. El concejal de Festejos y Participación Ciudadana mantendrá las áreas que ya dirigía durante el gobierno bipartito con IU.

Mariana García. La concejala de Infraestructuras y Medio Rural sumará a su tarea un área que ya desempeñó el pasado mandato, Deportes.

Raúl Heres. Concejal de Juventud, Turismo y Comercio. Con la reestructuración del ejecutivo local, será el encargado de dirigir el área de Cultura.