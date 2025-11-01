Una comarca que mete miedo, así fue el Halloween en Avilés

La comarca avilesina mete miedo. Los zombis tomaron las calles de Las Vegas, aprendieron a tocar la gaita y otros instrumentos charangueros, lo hicieron casi al anochecer, y durante un pasacalles "terrorífico". Casi al tiempo, los gozoniegos llenaron el entorno del parque Zapardel de calabazas decoradas porque en Luanco no celebran Halloween sino la Nueche d’ánimes, por aquello de coincidir con el fin de las cosechas en esa tierra tan fértil.

Antes, mucho antes, por la mañana, las aulas de los colegios ofrecían espectáculos tenebrosos. Había brujas, momias, esqueletos de baja estatura y también homenajes al "Sombrerero loco" teñidos de miedo. "La niña de la curva" también hizo acto de presencia, en los patios y en la fiesta que organizaron los vecinos de Coto Carcedo ya con la noche acechando y con un lleno absoluto de críos de media comarca.

La tarde se llenó de tradición estadounidense en los comercios de Corvera y Castrillón. Las respectivas asociaciones de comerciantes de ambos concejos organizaron juegos de "¿truco o trato?", con chuches de por medio. También las asociaciones de familias de los colegios organizaron sus particulares fiestas, en las que la diversión fue una buena terapia contra el miedo que daban algunos de los disfraces que portaban los pequeños. "La familia Adams" no faltó a su cita con la fantasía de esta tarde-noche en la que tampoco falló Parque Astur, con un taller de máscaras enmarcado en "Halloweekend", que finaliza hoy con una "gran fiesta terrorífica" con concurso de disfraces incluido.

El Llar de Las Vegas fue otro destino de terror. Abrió sus puertas para acoger "El teatro maldito", una cita para "valientes" que dio de sí hasta pasada la medianoche.

No hay fiesta sin música y además de las gaitas y la charanga zombi de Las Vegas, hubo más. En Castrillón sonó el folk de la mano de "Ún de Grao" en la plaza de La Constitución de Piedras Blancas, y en Luanco, otro tanto hizo "Matazúa" en el parque Zapardel, todo para celebrar la previa de Todos los Santos.