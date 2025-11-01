Halloween se instala en el Club de Tenis de Avilés
Mayores y pequeños celebran la fiesta más terrorífica en las instalaciones deportivas
M.M.
Avilés
El Real Club de Tenis de Avilés celebró ayer la terrorífica fiesta de Halloween. Esqueletos, muñecos diabólicos, "la niña de la curva" y hasta Miércoles, de la familia Addams, participaron en distintas actividades que quedaron grabadas para la posteridad.
