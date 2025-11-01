Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Halloween se instala en el Club de Tenis de Avilés

Mayores y pequeños celebran la fiesta más terrorífica en las instalaciones deportivas

Pequeños y mayores posan en el Club de Tenis.

Pequeños y mayores posan en el Club de Tenis. / RCT

M.M.

Avilés

El Real Club de Tenis de Avilés celebró ayer la terrorífica fiesta de Halloween. Esqueletos, muñecos diabólicos, "la niña de la curva" y hasta Miércoles, de la familia Addams, participaron en distintas actividades que quedaron grabadas para la posteridad.

