"Era necesario", dicen usuarios de Concepción Arenal, ahora de sentido ascendente para el tráfico

"El cambio era necesario". Una vecina de la calle Concepción Arenal, la dependienta de un negocio y un chófer de una furgoneta de reparto coincidían ayer por la mañana en la necesidad de reorganizar el tráfico en esta vía que hace de nexo ahora entre Los Telares y Marcos del Torniello. Hasta ahora era de sentido descendente, y con las obras de Los Telares obligaba a los vecinos que deseaban salir hacia la avenida de Lugo o Pruneda a tener que ir hasta la calle de Llano Ponte.

Obras de pavimentación y pintura en la avenida de Los Telares, ayer. | MARIO CANTELI

A eso de las nueve de la mañana el cambio cogía por sorpresa a algunos conductores, que se encontraron la vía cerrada con conos a la altura de Marcos del Torniello. Entonces todavía los operarios se apuraban en pintar las nuevas señales de tráfico de la calle. Poco después se abrió a la circulación sin mayores incidentes.

Eso sí, algunos vecinos apuntaban poco después: "Ahora hay más tráfico en esta calle, que antes apenas tenía". Un repartidor de mercancía proponía a su vez: "El cambio es positivo, pero sería necesario que ajustaran los semáforos de la rotonda (la glorieta que da acceso a Pruneda o la estación de autobuses) para que no se formaran colas interminables que hacen que transitar por la avenida de Los Telares sea un dolor", recalcaba.

Por el momento, el cambio principal ha consistido en la modificación del sentido de circulación, que ha pasado a ser de entrada desde la Avenida de Los Telares, con salida a través de las calles Marcos del Torniello y Luz Casanova. En la intersección de esta última con la Avenida de Los Telares se instalará la semaforización necesaria para permitir el giro tanto a la izquierda como a la derecha. Los trabajos de señalización vertical y horizontal se ejecutarán durante estos días, por lo que será necesario realizar cortes puntuales de la calle y se limitará el estacionamiento. Los horarios de cortes e intervención serán comunicados a los residentes.

El giro a la izquierda en el entronque con la Avenida de Los Telares ya estaba prohibida. Ahora se intenta mejorar la fluidez y seguridad del tráfico en la zona, facilitando los movimientos de salida hacia el norte del municipio desde el cruce de Luz Casanova con la Avenida de Los Telares, a través de su regulación semafórica.