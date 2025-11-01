El PSOE denuncia que los niños del comedor de Raíces "pasan hambre"

"Las familias del comedor escolar del Castillo de Gauzón se quejan de que sus hijos salen con hambre. Hay veces que tienen que repartir una barra de pan para diez niños. Otros días hay catorce niños y tienen que repartirse doce yogures", denunció ayer, durante el pleno de Castrillón, Iván López, portavoz del PSOE. El socialista rogó al equipo de gobierno que tome cartas en el asunto, ya que consideran que es "algo urgente". Rosa Rubio, edil de Educación, aseguró que "están pendientes y solucionando el asunto". "Hay un problema, que solo ocurre en ese colegio, y hemos decidido que desde el Ayuntamiento haremos inspecciones aleatorias, y la primera será allí", afirmó.

Cuidadora

"Vamos a hablar con la empresa que lleva el servicio, aunque todavía estamos en un contrato puente. El definitivo se firmará el 11 de noviembre, aunque es cierto que la única empresa que se ha presentado es la misma. Eso sí, hemos mejorado el contrato", aclaró Rubio, que reconoció que la situación del comedor del Castillo de Gauzón es algo que preocupa al equipo de gobierno. Sobre otra de las quejas de las familias, que dicen que solo hay una cuidadora pendiente de los niños, Rubió aclaró: "A ver cómo podemos resolver el comedor infantil, hay veces que son seis niños, que no llega a los ocho que se piden como mínimo. Dos cuidadores para seis niños es difícil de solucionar".

Resolución

Yasmina Triguero, portavoz de IU, pidió al equipo de gobierno una resolución sobre un expediente en el que se recoge una denuncia hacía ella por acoso hacia el director del patronato de Cultura de Castrillón, Jaime Luis Martín, a días de que se cumpla un año de su fallecimiento. "A través de una consultoría externa se demostró que la denuncia era falsa. Además, Inspección de Trabajo concluyó que no hubo acoso. No es justo que haya un expediente abierto al respecto", indicó la exalcaldesa. La líder de Izquierda Unida también cargó contra Rubio por uno de sus artículos en LA NUEVA ESPAÑA. "Parece que tiene una fijación hacía mí. Me llama mentirosa de forma reiterada, pero denuncia cosas que son mentira", comentó.

Fosa común

Uno de los puntos de mayor debate de la sesión plena fue la moción del PSOE en la que se pedía tramitación formal ante el Principado de Asturias y la creación de una partida presupuestaria específica para el reconocimiento de la oficial de la Fosa Común del Pinar de Salinas como Lugar de Memoria Democrática. "Cuando al PSOE la actualidad le es adversa activan la Ley de Memoria Democrática", cargó Vox, mientras que el PP recordó que la zona del pinar de Salinas "está mejor que nunca gracias al trabajo de Eloy Alonso". Desde Izquierda Unida trataron de añadir la fosa de La Lloba a esta moción, que fue desestimada.