Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
Los sucesos tuvieron lugar en un refuerzo especial por parte de los agentes de la Policía Local de Avilés en la zona de fiesta
N. M.
Los agentes de la Policía Local de Avilés han tenido un fin de semana movido por las celebraciones de Halloween en la ciudad. El cuerpo policial tuvo que actuar en dos eventos celebrados durante estos días, teniendo incluso que detener a tres jóvenes que estaban de fiesta, además de ordenar el cierre de otro establecimiento.
La primera de las intervenciones se realizó en la fiesta de Halloween de Spacefour, la mayor discoteca de Asturias. Tras registrar una gran aglomeración de personas, con un número estimado de 1.300 entradas vendidas, los agentes registraron el tráfico y dieron por cerrado el espacio a las 7 de la mañana. Eso sí, antes del cierre tuvieron tarea. Primero, denunciaron a varios conductores por superar las tasas de alcohol y por la presencia de drogas, así como por irregularidades en los vehículos conducidos. Además, a las 5 de la mañana tuvieron que actuar, junto a los controladores de acceso de la discoteca, ante un episodio de amenazas. La actuación coordinada en la zona derivó en la detención de tres jóvenes que participaron en el altercado y dificultaron la intervención policial mientras se restablecía la normalidad.
Ayer, 1 de noviembre, la Policía Local de Avilés tuvo que intervenir, a las 9.30 horas de la mañana, en un altercado entre dos personas frente al bar Cotton. También fue necesaria la presencia de agentes de la Policía Nacional. Se realizó una requisa del local y se levantó acta por incumplimiento del horario de cierre. Además, se ordenó el desalojo y cierre del establecimiento.
Otro de los episodios en los que tuvieron que actuar los agentes tuvo como protagonista a un conducir que, sin permiso para conducir, tenía drogas en su organismo.
