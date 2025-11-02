Las dos carreteras que concentran la mayoría de accidentes de tráfico en Avilés

Un total de ocho calles y carreteras de Avilés registran el mayor índice de siniestralidad, con el 14% del total de los acciedentes que se produjeron en el concejo el año pasado. La "palma" se la llevan los accesos al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y la avenida Conde Guadalhorce, según la última estadística de la Policía Local. Por su parte, el Ayuntamiento ultima ya la reordenación de aparcamientos en la avenida San Agustín para dar cabida al nuevo carril bus que conectará el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) y el centro de la ciudad.

La Policía Local de Avilés realizó el año pasado un total de 324 atestados y diligencias preventivas relacionadas con siniestros de tráfico en la ciudad. De ellos, 45 se concentraron en ocho vías muy concretas.

Parque empresarial

La carretera con mayor número de accidentes en los que intervino la Policía Local fue la AS-238, que comunica Avilés y Luanco y da acceso al área industrial del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y a la margen derecha de la ría. En ella los agentes intervinieron en ocho siniestros (no quiere decir que no hubiera más).

Le sigue en esa estadística la avenida Conde Guadalhorce, que discurre por la margen izquierda de la ría de Avilés, la glorieta de la Plaza de los Oficios (entrada y salida a la ciudad) y la N-633, conocida como la arteria del Puerto. En cada una de estas vías, la Policía Local intervino en seis accidentes.

Los Canapés

La glorieta de Los Canapés, la calle La Cámara y la avenida de Lugo registraron 5 siniestros con intervención policial, y cuatro más en la calle Buenavista.

En 204 accidentes, el 64%, se vieron implicados coches, y en 32 fueron motocicletas; 8 más eran ciclomotores; 10 patinetes y 14 furgonetas, que representaron el 20% del total.

Agentes de la Policía Local también intervinieron en 36 atropellos, que representaron el 11% de todos los siniestros de tráfico registrados en 2024 en el concejo.

Más aparcamientos

La reordenación del tráfico en la ciudad es uno de los quebraderos de cabeza de la ciudadanía y también del Ayuntamiento. El nuevo foco de atención se centra ahora en la avenida San Agustín, en su tramo más alto, entre el cruce con Severo Ochoa y la glorieta que da acceso al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) y el colegio San Fernando. El motivo son las obras que ejecuta el Principado para habilitar el carril bus que conectará la estación de autobuses con el centro hospitalario.

El proyecto de reordenación que prepara el Ayuntamiento afecta directamente al aparcamiento, para lo que se habilitarán 54 plazas para turismos, 2 para personas con movilidad reducida y 3 para motos. Además, se renovarán las redes de abastecimiento, saneamiento y el alumbrado.

Doctor Marañon

La actuación se desarrollará en la isla de aparcamiento que hay entre las calles Doctor Marañón y la avenida San Agustín. Bajando desde la glorieta situada en la zona alta, se eliminarán los actuales aparcamientos, para habilitar el carril por el que pasará el autobús hacia Las Meanas.

Para recuperar todos esos estacionamientos, se reordenará la actual isleta, lo que permitirá ganar incluso cuatro plazas más, según el proyecto municipal.

El concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, explicó que, con el objetivo de garantizar la accesibilidad del entorno, se habilitará una acera perimetral con pavimento de baldosa de terrazo y un ancho mínimo de tres metros.

Las obras se aprovecharán para cambiar la tubería actual por una nueva conducción más resistente y moderna. También se instalarán dos bocas de riego y un hidrante (para conectar mangueras o equipos de emergencia) y se renovarán los sumideros y sus acometidas.

El presupuesto ascenderá a 274.103,90 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses.