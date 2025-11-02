Este es el dinero (con varios ceros) que destina Corvera al fomento del deporte en el concejo

Corvera destinará 1.042.548 euros a fortalecer el deporte y apoyar a los clubes deportivos del concejo en el próximo presupuesto local, así lo explicó ayer el alcalde de Corvera, Iván Fernández. Un tercio del montante, 301.500 euros, se centrará en el deporte base.

Esta partida de las cuentas de 2026, detallan desde el gobierno local, forma parte de una estrategia municipal integral que tiene por objetivo la promoción de la actividad deportiva así como el fomento de la participación, además de garantizar el mantenimiento y la mejora continua de los equipamientos municipales.

Compromiso

"Entendemos el deporte como una escuela de vida. Con esta inversión, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo social y la calidad de vida de los vecinos, entendiendo el deporte no solo como una práctica saludable, sino también como un motor de cohesión social y promoción de valores comunitarios. El apoyo económico a los clubes permitirá fomentar la formación desde las categorías inferiores, respaldar el talento emergente y facilitar la organización de competiciones que tienen una gran afluencia y relevancia social", indicó el regidor.

Objetivos

Por partes. Esa inversión total reserva 192.500 euros para subvenciones directas a los clubes deportivos, lo que supone un 6% más con respecto a 2025. El capítulo de inversiones incluye 109.000 euros para el mantenimiento de las instalaciones y material deportivo. También está previsto la renovación completa de la cubierta del polideportivo y el cambio del material del suelo del "Toso Muñiz" de Las Vegas, con una inversión de 265.000 euros. El servicio de medicina deportiva tiene asignados otros 20.000 euros.

Cesión gratuita

A esas partidas se sumarán la cesión gratuita de las instalaciones deportivas del concejo a los clubes y valorada en 429.048 euros. También la cesión de uso de la barra de las fiestas del concejo, cifrada en 27.000 euros. "Este plan fomenta el bienestar colectivo y el desarrollo del deporte, asegurando que las nuevas generaciones y la comunidad en general dispongan de recursos para su crecimiento personal y social", señaló Fernández.