Manzaneda reúne a 240 niños en un Samaín por "El ángel de Javi"

El Samaín, de origen celta y, según algunas teorías, el origen de Halloween, es la fiesta que representa la muerte del año viejo y el comienzo del nuevo. Ayer se celebró en Manzaneda. No era la primera vez, pero si el primer Samaín solidario: los participantes –240 niños que agotaron las plazas disponibles en 21 minutos una vez abierta la inscripción hace ya semanas– se unieron en la pequeña localidad gozoniega a favor de "El ángel de Javi".

Un grupo de participantes, ayer, en Manzaneda. | MARA VILLAMUZA

Y Javi Gómez es un niño asturiano de ocho años que padece la infrecuente enfermedad de Nedamss, que tan solo afecta a 74 niños en todo el mundo. "Es una enfermedad rara y devastadora que le diagnosticaron en febrero y le está robando poco a poco el habla, la movilidad e incluso la capacidad de respirar. Hay una terapia genética experimental que podría darle una esperanza real... Y queremos llegar a ella", manifestaron desde el colectivo vecinal que ayer lideraba Nico García, secretario del mismo.

Los participantes abonaron cinco euros en concepto de donativo y disfrutaron de un Samaín a lo grande y solidario.

En grupos de 60

Divididos en grupos de sesenta, los niños conocieron primero la historia de Samain, herencia celta. Entonces se decía que la noche del 31 de octubre "las almas de los muertos visitaban a los vivos". "Entonces era habitual comer castañas. También se dejaba un banquete preparado para las almas, que es lo que explica ahora la tradición de que personas disfrazadas vayan por las casas en busca de dulces", explicó García, que ofreció cuatro charlas, una por cada grupo de sesenta.

Mapa y recompensas

Luego los niños recibieron un mapa para recorrer Manzaneda, donde quince vecinos engalanaron sus casas para la ocasión. En el mapa los participantes en el Samaín de Manzaneda iban acumulando sellos y recompensas. Finalmente hubo una chocolatada para todos los participantes, que ayer dieron su propia bienvenida al invierno, como los celtas, con un gran gesto solidario por Javi Gómez.