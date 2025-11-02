"Menaje de cocina viejo, vasos de plástico insalubres y cuberterías en mal estado", así denuncian que está el comedor escolar de Raíces donde los niños "pasan hambre"

"Menaje de cocina viejo, vasos de plástico insalubres y cuberterías en mal estado", así se encuentra el comedor escolar del colegio Castillo Gauzón de Raíces, según han denunciado las familias en un escrito presentado por registro municipal el pasado viernes. "Los niños salen del comedor con hambre y hubo días en los que había una sola barra de pan para más de diez", afirman en el escrito sobre unos menús escasos que obligan a la cuidadora a racionar la comida.

También hay ocasiones en los que la "mala planificación" ha conllevado a que no todos los pequeños "puedan disfrutar del mismo postre". Los padres advierten de que la dirección del centro ha comunicado el problema al Ayuntamiento de Castrillón y que además, existe una sola auxiliar de comedor "siendo el único colegio del concejo en el que ocurre esto". Y es más, el Castillo de Gauzón, continúan las familias en su escrito, ha tenido que comprar un microondas para calentar la comida ya que en el horno "no da tiempo a que el segundo plato esté listo en numerosas ocasiones".

El PSOE trasladó al Pleno esas quejas de las familias y a juicio de su portavoz, Iván López, "lo más grave" es que "el Ayuntamiento ya tenía conocimiento por parte de las familias y del propio colegio y no lo resolvió". "Aún sabiendo que la empresa del comedor escolar de Raíces no está cumpliendo y que los niños salen con hambre, este gobierno ha necesitado una denuncia pública de nuestro grupo municipal para que se pongan a trabajar", abundó el portavoz socialista. Iván López tildó de "triste" el papel del gobierno del PP, "que ignora a la ciudadanía, a las asociaciones y a las AMPA y solo está centrado en sus guerras internas".