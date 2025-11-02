Multitudinaria espicha de la peña "Minuto 42", la que más aficionados del Avilés tiene
Los peñistas celebraron una espicha previa al duelo ante el Arenteiro
Una de las mejores cosas que tiene el fútbol es el poder compartir pasión con la gente de tu entorno. Bien lo saben en la peña "Minuto 42", la que mayor número de aficionados del Avilés tiene en sus filas. Antes del partido que mide a su equipo ante el Arenteiro, los seguidores avilesinos celebraron una multitudinaria espicha, en la que debatieron sobre la actualidad del club e hicieron su porra para el encuentro ante el cuadro gallego.
