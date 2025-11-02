Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Multitudinaria espicha de la peña "Minuto 42", la que más aficionados del Avilés tiene

Los peñistas celebraron una espicha previa al duelo ante el Arenteiro

Foto de familia de la peña MInuto 42

Foto de familia de la peña MInuto 42 / P. M. C.

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Una de las mejores cosas que tiene el fútbol es el poder compartir pasión con la gente de tu entorno. Bien lo saben en la peña "Minuto 42", la que mayor número de aficionados del Avilés tiene en sus filas. Antes del partido que mide a su equipo ante el Arenteiro, los seguidores avilesinos celebraron una multitudinaria espicha, en la que debatieron sobre la actualidad del club e hicieron su porra para el encuentro ante el cuadro gallego.

