Este es el musical que visitará el teatro Palacio Valdés de Avilés, tras "Tarzán": un gran montaje basado en una de las películas más taquilleras de la historia
La cita, de carácter familiar, es una producción de Theatre Properties, ambientada en Austria de los años 30 del siglo pasado
C.J.
Después de 'Tarzán' llegará un nuevo gran musical al Teatro Palacio Valdés que promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia. Se trata de 'Sonrisas y lágrimas', de Theatre Properties, que recalará en la ciudad el viernes 6 de febrero a las 20:00 horas y el sábado 7 con dos funciones: 17:00 y 20:30 horas. Un gran montaje de luz, sonido y color basado en una de las películas más taquilleras de la historia.
Las entradas para "Sonrisas y Lágrimas" ya están disponibles en la taquilla del Palacio Valdés y a través de la página web oficial de Theatre Properties. Dirigida por Silvia Villaú, este espectáculo promete deslumbrar al público con su emotiva historia, la inolvidable música de Rodgers & Hammerstein, y una majestuosa escenografía que transportará a los espectadores a la Austria de los años 30.
La producción destaca por su cuidadoso diseño de iluminación y efectos visuales, que potencian las emociones y realzan los momentos más icónicos del musical. Cada ambiente está meticulosamente diseñado para envolver al espectador en la atmósfera del clásico, desde el convento hasta la villa de los Von Trapp y los majestuosos Alpes con una escenografía digna de las grandes superproducciones.
La productora Theatre Properties, nacida de la mano del productor y director Tomás Padilla, ha producido y creado durante los últimos 20 años una gran variedad de musicales de gran formato con gran éxito no sólo en la geografía española, sino en todo el mundo: España, Londres ("Peter Pan El Musical" - Garrick Theatre), Portugal, México, Uruguay, Perú, República Dominicana y Colombia.
La historia
La historia está ambientada en Salzburgo, año 1938. Maria Rainer es una joven novicia de la abadía de Nonnberg cuyo espíritu libre y pasión por la música chocan con las rígidas normas de la congregación. Para ayudarla a encontrar su camino, la madre abadesa decide enviarla a servir como institutriz de los siete hijos del Capitán Georg von Trapp, un antiguo militar de la armada austrohúngara que recientemente ha quedado viudo.
Al llegar a su nuevo hogar, Maria descubre que el Capitán ha impuesto una rígida disciplina en su hogar, dejando poco espacio para la diversión. Sin embargo, con su alegría contagiosa y su pasión por la música, Maria logra ganarse el corazón de los niños, llenando la casa de risas, canciones y amor. A medida que pasa el tiempo, Maria comienza a despertar sentimientos hacia el Capitán, lo que la hace dudar de su futuro en la abadía.
Mientras tanto, la situación en el país se complica debido al ascenso del nazismo y la inminente anexión de Austria al Tercer Reich.
