Los usuarios de Rey Pelayo, más cerca de estrenar su nuevo centro ocupacional en Avilés

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado las obras para la construcción del futuro centro ocupacional de apoyo a la integración (CAI) que dará servicio a personas adultas con discapacidad en La Grandiella, en la calle Mario Leal Baquero. La empresa Sardalla Española ha presentado la mejor oferta de las dos recibidas, según la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Avilés. La adjudicación del contrato se realizará en 1.182.220 euros (IVA incluido), una cifra por debajo de los 1,3 millones de euros que establecían las bases de la licitación.

La actuación está financiada con fondos europeos Next Generation del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para apoyar iniciativas dirigidas a la transición del modelo de cuidados centrados en la promoción de la autonomía de las personas. El equipamiento se ajustará al programa para los centros de atención diurna CuidAS, para atender un mínimo de 80 usuarios.

El edificio se construirá en una parcela de 2.290 metros cuadrados y tendrá dos plantas: la planta baja, con una superficie construida de unos 820 metros y una primera planta de 176 metros cuadrados. El resto de la superficie de la parcela se destinará a galerías, plataforma de acceso al equipamiento, aparcamiento y zonas ajardinadas que supondrán más de mil metros cuadrados, casi la mitad de la parcela. El plazo de ejecución de las obras es de 8 meses.

Zona de actividades

En la planta baja o principal será donde se desarrollen las actividades (dispondrá de cocina, un gran comedor polivalente, 4 aseos, baño geriátrico, 7 aulas polivalentes, almacenes, vestuarios) y la planta primera se dedicará a administración e instalaciones.

Se ha diseñado un espacio asistencial, formativo y de encuentro polivalente en el que se diferencian tres zonas según su uso:

Interno: situado en la zona más interior del edificio en el que se sitúan las zonas de acceso restringido (almacenes, instalaciones, cocina) con acceso independiente desde el exterior

Público: situado en la zona más abierta hacia el jardín donde se sitúa el comedor que podrá ser utilizado como sala polivalente (recepciones, fiestas, actividades, talleres, etc.)

Docente: formalizado como la suma de módulos repetidos que puedan funcionar de forma independiente o conjunta. De esta forma se podrán albergar diferentes usos (aulas, talleres, descanso, etc.)

Desde el punto de vista de economía y medio ambiente, el concepto de construcción es el de edificio de consumo de energía casi nulo que dispondrá de la certificación energética TRIPLE A que permitirá la generación de confort climático.

"Entorno facilitador"

A la hora de diseñar el proyecto de edificio los arquitectos se guiaron por el concepto de “entorno facilitador” desarrollado en la estrategia CuidAS de la Consejería de Servicios Sociales por lo que el resultado será un edificio abierto y polivalente con el único objetivo de que los usuarios lo hagan suyo y se desenvuelvan con total libertad y autonomía con el fin último de su adaptación a la vida autónoma.

Se habilita un espacio interior-exterior en una única cota-rasante con una accesibilidad total que se desarrolla en una única planta. La aproximación al edificio desde el exterior se realiza de forma natural desembocando en un espacio abierto y polifuncional comunicado con el jardín a través de grandes ventanales donde recibir y desarrollar actividades tanto con los familiares como con la Comunidad que faciliten su integración

En estos espacios se podrán desarrollar actividades, reuniones, exposiciones o celebraciones que contribuyan al desarrollo de una cultura ética, integradora y deliberativa tal como propone la estrategia CuidAS. Estas actividades abiertas a la gente potenciarán las relaciones sociales y la vida dentro de la Comunidad.

Convenio

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Avilés y el Principado tienen un convenio para construir estos dos centros de cuidados (CuidAS) que cuentan con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por importe de 3,8 millones de euros. Recientemente también se adjudicaron las obras del que se construirá en el edificio catalogado de la calle Palacio Valdés, en el que antiguamente funcionó una guardería infantil. El inmueble será rehabilitado y ampliado.