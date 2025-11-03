Agitada noche de Halloween en Avilés: cierran un 'after' tras un altercado y apaciguan una trifulca en una macrofiesta con 1.300 personas en una discoteca

Los agentes de la Policía Local de Avilés han tenido un fin de semana movido por las celebraciones de Halloween en la ciudad. El cuerpo local tuvo que actuar en dos eventos celebrados durante estos días, teniendo incluso que detener a tres jóvenes que estaban de fiesta, además de ordenar el cierre de otro establecimiento.

La primera de las intervenciones se realizó a las 9.30 horas de la mañana, en un altercado entre dos personas frente a un conocido ‘after’ de la avenida de San Agustín. También fue necesaria la presencia de agentes de la Policía Nacional. Una vez en el local, los agentes realizaron una requisa del local y se levantó acta por incumplimiento del horario de cierre. Además, se ordenó el desalojo de las personas que se encontraban allí en ese momento y se procedió al cierre del establecimiento.

Gran aglomeración

La otra intervención se desarrolló durante la fiesta de Halloween de la sala Spacefour, según indicaron desde la Policía Local. Tras registrar una gran aglomeración de personas, con un número estimado de 1.300 entradas vendidas, los agentes realizaron un control del tráfico en la zona desde medianoche y dieron por cerrado el espacio a las siete de la mañana.

Eso sí, antes del cierre tuvieron tarea. Primero, denunciaron a varios conductores por superar las tasas de alcohol y por la presencia de drogas, así como por irregularidades en los vehículos conducidos.

Además, a las cinco de la mañana tuvieron que actuar, junto a los controladores de acceso de la discoteca, ante un episodio de amenazas. La actuación coordinada en la zona derivó en la detención de tres jóvenes que participaron en el altercado y que llegaron a dificultar por momentos la intervención policial mientras se restablecía la normalidad.

Otro de los episodios en los que tuvieron que actuar los agentes del cuerpo local tuvo como protagonista a un automovilista que, sin contar con el permiso pertinente, conducía con drogas en su organismo.

Accidentes y alcoholemias

La jornada del 1 de noviembre los agentes del cuerpo local colaboraron con los servicios sanitarios en una intervención el Parque del Muelle, pasadas las diez de la noche, para atender a dos personas que mostraban síntomas de embriaguez. Una de ellas se encontraba indispuesta en ese momento y la otra representaba una herida en la cabeza.

En la mañana del viernes se registró un accidente en un paso de peatones de la calle Santa Apolonia. El turismo no se percató de la presencia de una persona cruzando, que fue trasladada al HUSA con dolor en los hombros.

En la calle La Goleta se localizó a dos personas el jueves manipulando un vehículo del que sustrajeron un móvil.