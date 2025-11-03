Arte para la trascendencia y la espiritualidad: la última exposición del Niemeyer, por Alicia Vallina

Vivimos en un tiempo en el que lo espiritual, lo simbólico y lo trascedente a menudo han sido relegados a ámbitos privados. Frente a ello, la exposición titulada Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la colección BBVA, que se exhibe en el Centro Niemeyer de Avilés, del 10 de octubre de 2025 al 1 de marzo de 2026, comisariada por Alfonso de la Torre tras haber itinerado previamente por el Jardín Botánico de Madrid y por el Palacio de San Nicolás de Bilbao, invita al visitante a detenerse en la capacidad del arte para dar forma a lo intangible. Se trata, sin duda, de una propuesta que no se reduce a explorar las iconografías religiosas tradicionales, sino que aborda la espiritualidad como territorio de la imaginación: la luz, el vacío, el silencio, el centro, el origen, la muerte, el éxtasis o el milagro.

Más de cuarenta piezas, cuidadosamente seleccionadas entre los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA, se presentan organizadas en cuatro secciones que actúan como estaciones de un viaje simbólico. Así, la narrativa expositiva se distribuye en bloques temáticos, cada uno de los cuales minimiza las fronteras cronológicas para favorecer resonancias entre lo antiguo y lo contemporáneo.

El punto de partida del recorrido se centra en imágenes que evocan el génesis, el núcleo, el origen. Aquí dialoga la pintura de Pablo Palazuelo con la Caja metafísica de Jorge Oteiza, obra que representa simbólicamente un "centro oculto, pensante y energético". En esta sección se incluyen también obras del asturiano Hugo Fontela (con "Nowhere Island I y II" realizadas entre 2017 y 2018), de Alfonso Albacete, David Rodríguez Caballero o de Pablo Armesto (con su trabajo "Estelar 8.50"), para poner de relieve la idea de evocación del momento primigenio en el que lo visible emerge de lo invisible, lo creado del vacío, y donde las espirales, los haces luminosos, los círculos y torbellinos, se convierten en sí mismos en metáforas del origen del todo.

Por otra parte, la sección dedicada a los jardines y desiertos establece contrastes evocadores: el paraíso, el edén, los símbolos del cielo frente a la vastedad de la tierra yerma, el ámbito del fin y del silencio. Artistas como César Manrique, Esteban Vicente, Ouka Leele (con su fotografía titulada Quizá fuera un hada) o Eva Lootz participan en este apartado con obras que oscilan entre la luz, el color y la presencia contemplativa. El efecto simbólico es potente: el jardín como espacio de plenitud frente al desierto, entendido este como pureza, o desnudez.

Por su parte, el apartado dedicado al dolor y al éxtasis recoge imágenes vinculadas a las apariciones, a la curación, a la invocación: un tramo del recorrido que flirtea con lo místico y lo sobrenatural, ejemplificado con obras de José Manuel Broto, Bill Viola, Antonio López, y las esculturas de Mar Solís que exploran la energía espiritual y la presencia intensa de lo místico. Alfonso de la Torre, comisario de la muestra, describe estas piezas como "claras y ardorosas presencias", como si, a través de ellas, se nos concediera asistir, privilegiados, al instante de un suceso, intentando captar ese efecto de "obra convertida en aparición".

Por último, el tramo final dedicado al género de vanitas y a lo efímero y fugaz de la vida, se adentra en la muerte, en lo transitorio, en el paso irrevocable del tiempo humano. Obras clásicas como una representación de San Jerónimo y el Estudio de una calavera de Joaquín Sorolla, composición de temática atípica para el artista valenciano que firmó en 1883 cuando apenas contaba veinte años, se encuentran tensionadas con piezas contemporáneas de Marina Abramoviæ, Miquel Barceló, Jaume Plensa o Manuel Franquelo.

También se integran paisajes funerarios y camposantos de autores como Ernst Karl Eugen Körner o Juan Carlos Savater, creando un clímax simbólico digno de una meditación sobre la finitud. Y entre los artistas más destacados de la muestra se encuentran Pablo Palazuelo, cuya pintura "Yantra III", realizada en 1984, es esencial para ahondar en la búsqueda de la geometría, de la trama y del vacío que lo posicionan como uno de los grandes artífices del arte contemporáneo (su obra dialoga aquí con lo espiritual, sin necesidad de emplear una iconografía religiosa explícita).

Por su parte, el escultor vasco Jorge Oteiza convierte su trabajo en contemplación, en volumen que nos invita a plantearnos preguntas más que respuestas. Su uso de la geometría y el espacio interior lo conecta directamente con lo oculto y lo invisible a los ojos.

En el caso de Bil Viola, su lenguaje audiovisual se vincula directamente con lo espiritual como experiencia sensorial y simbólica, convirtiéndose en un claro referente del videoarte místico. Antonio López, aunque más conocido por su realismo, aporta la tensión entre lo tangible y lo sutil, tratando de mostrar lo cotidiano como un umbral hacia lo invisible.

Por último, Marina Abramoviæ o Miquel Barceló cargan sus trabajos de fuerza existencial, conectando con la vanitas contemporánea. La presencia performativa y la materia desplegada en sus obras dialogan con lo efímero.

Pero sin duda, lo que hace especial a esta muestra no es solo la calidad de las piezas que contiene, sino el cómo compone un relato no lineal que toca el misterio, la presencia, la ausencia. La exposición une, en un diálogo profundo, arte antiguo y arte contemporáneo, no mediante un discurso cronológico, sino mediante la búsqueda de resonancias espirituales que muestren una sensibilidad curatorial que apuesta por la experiencia del visitante.

El discurso que atraviesan todas estas obras no pretende dar respuestas definitivas, sino abrir puertas al silencio, a la incertidumbre, a la contemplación. Y en ese gesto, la Cúpula del Niemeyer, con su geometría y su luz cenital, se convierte en un escenario apropiado para que todas esas presencias, invocaciones y símbolos, puedan tocar al espectador, aunque sea fugazmente.