Las aulas avilesinas pierden casi 700 alumnos en cinco años

La falta de alumnado es una constante en Avilés desde hace años. Esos datos son parejos a la pérdida de población de la ciudad y también al envejecimiento del tercer concejo con más habitantes de Asturias. La merma en el número de matriculados en Avilés afecta a la escuela concertada y a la pública por igual. Es más, la bajada generalizada responde a porcentajes similares, sobre todo si se analizan las cifras del último lustro. Una comparativa entre el número de menores escolarizados en el curso 2020-2021 con el actual arroja una cifra de 689 alumnos menos, todo ello basándose en los datos recientemente publicados en la web del Ayuntamiento de Avilés, justo después de la convocatoria del primer consejo escolar municipal en el que el concejal del ramo, Juan Carlos Guerrero, detalló que la ciudad había perdido 282 pupilos en el último año lectivo. Avilés pierde más alumnos que los que actualmente acuden diariamente al IES Número 5, que son 635 frente a los 689 que suponen la cifra total. El Número 5 es el segundo instituto público en número de matriculados de la ciudad, tras el Carreño Miranda.

Con respecto al curso anterior, la merma había sido mínima de tan solo tres alumnos y todo ello después de haber perdido cuarenta en comparación con el curso 2022-2023. En definitiva, en el último lustro, desde el 2020-2021 y marcado por la pandemia Avilés perdió 689 alumnos, pasando de los 12.751 a los 12.062 actuales.

Así las cosas, cada etapa educativa es un mundo. Solo crece el número de alumnado en el primer ciclo de Educación Infantil, el pensado para pequeños de hasta tres años y no obligatorio, y en Bachillerato. El descenso notable se da en las etapas intermedias, siendo la más castigada la de Primaria, en la que la matrícula ha descendido en 401 menores, lo que supone casi el 60 por ciento del total de matrículas menos con respecto a hace un lustro.

En cuanto al primer ciclo de Infantil y Bachillerato, ambos crecen en 92 y 101 matrículas respectivamente, teniendo en cuenta los centros públicos y concertados. La ESO ha perdido solo veinte alumnos en estos cinco años y el segundo ciclo de Educación Infantil, el que va de tres a cinco años ha contabilizado 343 niños menos. Aquí cabe resaltar que las cifras de alumnos pueden cambiar considerablemente de cara al próximo curso escolar teniendo en cuenta que prevén abrir otras tres escuelinas de titularidad autonómica en Avilés: la del colegio Palacio Valdés del Carbayedo, la del Marcos del Torniello de Versalles y la del Poeta Juan Ochoa, en La Luz. Hay casos como el del colegio de El Quirinal que creció en comparación con la matrícula descendiente de los últimos cursos, sin embargo, aún es menor que la lograda en el curso 2020-21, ahora son 53 pequeños menos.

La matrícula desciende en líneas generales. Afecta tanto a la escuela pública como a la concertada, si bien la educación pública pierde más alumnado porque cuenta con más menores escolarizados. En total, en los últimos cinco años los centros educativos públicos perdieron 476 alumnos, el resto, 213 son los que ha disminuido la matrícula en la concertada/privada. Un dato que llama la atención es la matrícula del Centro Integrado de Formación Profesional Avilés, el antiguo Maestría. Pasó de 1.743 alumnos el curso pasado a 117 menos para llegar a 1.626 y romper así una línea de recuperación que mantenía desde el curso 2021-22.

Como en todo, hay excepciones. Hay centros educativos que han conseguido, contra la norma, ver ampliadas considerablemente sus matrículas. Este es el caso del colegio público Marcelo Gago, que en cinco cursos ha crecido en 81 alumnos. Las cuatro escuelinas de Avilés (La Toba, La Magdalena, El Quirinal y Jardín de Cantos) también han visto incrementada su matrícula, lo mismo que los concertados de Nuestra Señora del Buen Consejo y el Paula Frassinetti. El IES Carreño Miranda es el único centro de Secundaria propiamente dicho que ha recibido más alumnado en este período. También el colegio de Educación especial de San Cristóbal cuenta con más escolarizados que hace cinco años.

Así las cosas, la educación reglada sufre y demuestra las dificultades de una ciudad de captar población joven que ve como cada año las matrículas escolares van a menos. Actualmente, son 12.062 alumnos los que acuden a los treinta y tres centros educativos, lo que supone el 15,65 % de la población total de Avilés que, según los datos del padrón municipal a primeros de 2025 se situaba en 77.075 habitantes.