Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bachilleres del Menéndez Pidal de Avilés se adelantan a la gran exposición del otoño en Madrid sobre la mujer indígena

Los alumnos radiografían las creaciones aztecas en una muestra que visitó el responsable del Museo de Antropología de México: "Es una mirada al arte no occidental, un gran desconocido en Europa"

Los alumnos del Menéndez Pidal, tras la visita de Antonio Saborit.

Los alumnos del Menéndez Pidal, tras la visita de Antonio Saborit. / IES M. Pidal

C. J.

Avilés

Los alumnos del IES Menéndez Pidal , en Avilés, se adelantaron a una de las grandes exposiciones del otoño en Madrid, la que narra la historia de la mujer en el México indígena y cuya exhibición es posible gracias a una colaboración de tres grandes instituciones culturales del país: el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto Cervantes y el Museo Thyssen. Para la de Madrid, el gobierno de Claudia Cheinbaum cedió 400 piezas originarias del país latinoamericano que sirven para escenificar el avance en la reconciliación diplomática entre los dos países tras casi siete años de enfriamiento a raíz de un choque de interpretaciones en torno a la Conquista.

Para la exposición de los alumnos avilesinos, que lleva por título "Dioses de piedra, mujeres de barro", medió un proceso de documentación y experimentación previa del alumnado con un comprometido carácter social, crítico y reflexivo. De esta forma, detallan desde el centro, los chavales, que también fueron creadores, "pudieron establecer una mirada hacia el arte no occidental, que es el gran desconocido en la historia del arte europeo".

1 | FIRM A

1 | FIRM A

La exposición del Menéndez es una presentación más dentro del programa expositivo que esta desarrollando la Sala DZ , para abordar desde una vertiente "crítica y reflexiva" diferentes planteamientos artísticos a partir los acontecimientos del siglo XXI. Y este caso, el proyecto venía acompañado de la visita al centro de los responsables del Museo Nacional de Antropología de México (MNA), con motivo de la concesión del premio "Princesa de Asturias" de la Concordia y la semana de actividades que la Fundación organiza en toda la región. Así, la muestra de los alumnos del Menéndez Pidal estaba formada por 21 imágenes creadas por alumnado de Bachillerato de las Artes a partir de las obras del MNA.

3

3

Tras la preparación de los datos técnicos de cada obra seleccionado, los jóvenes estudiantes realizaron un análisis de cada una de ellas desde el punto de vista de su contexto social. Realizaron igualmente representaciones gráficas de las mismas analizando su simbología, con versiones tanto para el diseño gráfico como de carácter volumétrico más enfocado a la escultura.

El resultado fueron imágenes de una gran resolución técnica e interpretaciones muy poderosas a partir de ese proceso de análisis y documentación que el propio director del Museo Nacional de Antropología de México, Antonio Saborit, pudo disfrutar en su visita al centro.

2

2

Y como cada pieza tiene una historia, los chavales han documentado al detalle el origen del Sol Azteca que se exhibe en el Museo de México; la escultura de Coatlicue, también conocida como La Diosa Madre, que pertenece a una de las culturas más importantes de Mesoamérica o El Pectoral de Yanhuitlán, que representa al estilo mixteco.

Un detalle de la muestra.

Un detalle de la muestra. / IES M. Pidal

Todas esas realidades han quedado plasmadas a ojos de los chavales del Menéndez, y con diferentes técnicas artísticas, en la exposición con la que el centro se adelantado incluso a la temporales en las grandes salas madrileñas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
  2. Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
  3. Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
  4. Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad
  5. El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
  6. El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez
  7. Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
  8. EN IMÁGENES: Polémica decoración de Halloween en una casa de Avilés

Las aulas avilesinas pierden casi 700 alumnos en cinco años

Las aulas avilesinas pierden casi 700 alumnos en cinco años

Los bachilleres del Menéndez Pidal de Avilés se adelantan a la gran exposición del otoño en Madrid sobre la mujer indígena

Los bachilleres del Menéndez Pidal de Avilés se adelantan a la gran exposición del otoño en Madrid sobre la mujer indígena

El final de las víctimas de La Lloba: las subían en camión y "se oían disparos"

El final de las víctimas de La Lloba: las subían en camión y "se oían disparos"

Esta es la fecha en la que los pescadores de la angula del Nalón prevén iniciar las capturas (y depende del cielo)

Esta es la fecha en la que los pescadores de la angula del Nalón prevén iniciar las capturas (y depende del cielo)

La respuesta del PP de Castrillón sobre el comedor con "vasos insalubres" de Raíces: "No vamos a rebufo de las críticas, hemos organizado inspecciones aleatorias"

La respuesta del PP de Castrillón sobre el comedor con "vasos insalubres" de Raíces: "No vamos a rebufo de las críticas, hemos organizado inspecciones aleatorias"

Agitada noche de Halloween en Avilés: cierran un 'after' tras un altercado y apaciguan una trifulca en una macrofiesta con 1.300 personas en una discoteca

Agitada noche de Halloween en Avilés: cierran un 'after' tras un altercado y apaciguan una trifulca en una macrofiesta con 1.300 personas en una discoteca

Emilio Menéndez, tenor y jubilado de la siderurgia avilesina: "Mi primer trabajo fue en el horno alto 2 de Ensidesa: aquello fue un hervidero de gente, todo un mundo"

Emilio Menéndez, tenor y jubilado de la siderurgia avilesina: "Mi primer trabajo fue en el horno alto 2 de Ensidesa: aquello fue un hervidero de gente, todo un mundo"

Folclore y cocina protagonizan la actividad en Llaranes

Tracking Pixel Contents