Los bachilleres del Menéndez Pidal de Avilés se adelantan a la gran exposición del otoño en Madrid sobre la mujer indígena

Los alumnos del IES Menéndez Pidal , en Avilés, se adelantaron a una de las grandes exposiciones del otoño en Madrid, la que narra la historia de la mujer en el México indígena y cuya exhibición es posible gracias a una colaboración de tres grandes instituciones culturales del país: el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto Cervantes y el Museo Thyssen. Para la de Madrid, el gobierno de Claudia Cheinbaum cedió 400 piezas originarias del país latinoamericano que sirven para escenificar el avance en la reconciliación diplomática entre los dos países tras casi siete años de enfriamiento a raíz de un choque de interpretaciones en torno a la Conquista.

Para la exposición de los alumnos avilesinos, que lleva por título "Dioses de piedra, mujeres de barro", medió un proceso de documentación y experimentación previa del alumnado con un comprometido carácter social, crítico y reflexivo. De esta forma, detallan desde el centro, los chavales, que también fueron creadores, "pudieron establecer una mirada hacia el arte no occidental, que es el gran desconocido en la historia del arte europeo".

La exposición del Menéndez es una presentación más dentro del programa expositivo que esta desarrollando la Sala DZ , para abordar desde una vertiente "crítica y reflexiva" diferentes planteamientos artísticos a partir los acontecimientos del siglo XXI. Y este caso, el proyecto venía acompañado de la visita al centro de los responsables del Museo Nacional de Antropología de México (MNA), con motivo de la concesión del premio "Princesa de Asturias" de la Concordia y la semana de actividades que la Fundación organiza en toda la región. Así, la muestra de los alumnos del Menéndez Pidal estaba formada por 21 imágenes creadas por alumnado de Bachillerato de las Artes a partir de las obras del MNA.

Tras la preparación de los datos técnicos de cada obra seleccionado, los jóvenes estudiantes realizaron un análisis de cada una de ellas desde el punto de vista de su contexto social. Realizaron igualmente representaciones gráficas de las mismas analizando su simbología, con versiones tanto para el diseño gráfico como de carácter volumétrico más enfocado a la escultura.

El resultado fueron imágenes de una gran resolución técnica e interpretaciones muy poderosas a partir de ese proceso de análisis y documentación que el propio director del Museo Nacional de Antropología de México, Antonio Saborit, pudo disfrutar en su visita al centro.

Y como cada pieza tiene una historia, los chavales han documentado al detalle el origen del Sol Azteca que se exhibe en el Museo de México; la escultura de Coatlicue, también conocida como La Diosa Madre, que pertenece a una de las culturas más importantes de Mesoamérica o El Pectoral de Yanhuitlán, que representa al estilo mixteco.

Un detalle de la muestra. / IES M. Pidal

Todas esas realidades han quedado plasmadas a ojos de los chavales del Menéndez, y con diferentes técnicas artísticas, en la exposición con la que el centro se adelantado incluso a la temporales en las grandes salas madrileñas.