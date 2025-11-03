La Ciudad Deportiva echa a rodar: el Real Avilés ya es propietario de los terrenos de Corvera

La Ciudad Deportiva del Avilés está más cerca de ser una realidad.

Tras confirmarse en la subasta de los terrenos municipales de Truyés que solo Diego Baeza optaba a hacerse con ese suelo, este lunes, el presidente del club blanquiazul oficializó el pago de los 2,1 millones de euros al Ayuntamiento de Corvera.

Los relojes echan a andar ahora para cumplir los próximos hitos del gran proyecto del club. Se estima que en un plazo de entre 24 y 30 meses, entre licencias y ejecución de obra, se pueda ya tener al 100% el nuevo equipamiento.

No obstante, las estimaciones que baraja la propiedad del club es que pudieran estar entrenando en los campos de fútbol en un plazo de entre seis y nueve meses.

El proyecto

La Ciudad Deportiva se presenta como una instalación multidisciplinar, que contará con cuatro campos de fútbol once -tres de ellos de hierba artificial y un mini estadio con capacidad para unos 3.000 espectadores de hierba natural-, un pabellón de fútbol sala y baloncesto, pista de atletismo, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de eSports y una residencia para unos 150 deportistas. También contará con un aparcamiento general de unas 200 plazas. El diseño inicial, realizado por SOA Arquitectura, se presentó en El Llar de Las Vegas como "un proyecto de Asturias, para Asturias".

La oferta

El pasado 2 de octubre se procedió a la apertura del sobre que determinó con las ofertas para aspirar al suelo donde se ubicará la futura Ciudad Deportiva del Real Avilés Industrial. Finalmente, tal y como adelantó este periódico, la empresa Carpa Élite, propiedad del presidente del club blanquiazul, Diego Baeza, había sido la única en presentarse para hacerse con los terrenos, ubicados en Truyés (Corvera). El presupuesto base de licitación era de 2.118.995.84 euros. Su oferta fue solo 14 céntimos más elevada que el precio de la licitación

Así, se pudo certificar que, tras quince días de plazo para presentar ofertas, solo figuró la candidatura del empresario gijonés para hacerse con los terrenos.

El pasado mes de septiembre, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, señaló tras la última salida a subasta que "se están cumpliendo los plazos" y aguardó para "ver qué iniciativas se van a presentar". Finalmente, solo se presentó la de Diego Baez