"Decepción" en Castrillón ante la falta de nuevas obras de saneamiento

"Decepción". Así definió el concejal de Urbanismo de Castrillón, José Ignacio Menéndez, que el Principado no vaya a realizar nuevas inversiones en la red de aguas del concejo durante este mandato y una vez que concluya la renovación del saneamiento de Quiloño y Pillarno, que responde a un plan aprobado en la primavera de 2022.

El anuncio lo trasladó la directora general del Agua del Principado, Vanesa Mateo, durante un encuentro con el regidor de Castrillón, Eloy Alonso, y varios responsables municipales. El Principado manifestó, por su parte, que la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias avanza en las obras de mejora del saneamiento de Quiloño y Pillarno, que cuentan con una inversión de 1.857.000 euros financiadas por fondos europeos Feder. Esta actuación permitirá la recogida de aguas residuales domésticas de La Plata, Teboyas, La Cangueta, Orbón, Romadorio y La Peruyera e incluyen la construcción de los ramales secundarios, cinco colectores que reunirán los vertidos antes de incorporarse al colector interceptor del río Raíces.

Los trabajos en la red de saneamiento de Quiloño y Pillarno se retomarán antes de finalizar el año, según trasladaron desde el Ayuntamiento. Desde ese momento quedarían otros seis meses.

Este verano, detallaron desde el Principado, ha finalizado la construcción de un nuevo colector en Salinas, con un coste de 907.800 euros. La infraestructura, de 800 metros, ha elevado la capacidad de la conducción existente para canalizar las aguas procedentes del bombeo de Arnao y cuenta con 26 nuevos pozos de registro.

Durante la reunión celebrada ayer, los responsables municipales de Castrillón solicitaron al Principado que analice la colaboración entre administraciones para redactar planes para las zonas que aún carecen de saneamientos proyectados, dada la negativa a ejecutar proyectos nuevos. El Ayuntamiento de Castrillón remitirá un oficio en el que se detallará cuáles son esas poblaciones. De forma paralela, continuó el gobierno local, existen otras zonas en las que pese a contar con un saneamiento proyectado, aún no ha comenzado la ejecución de los trabajos.

Sobre las obras del colector de Salinas ya finalizadas, el Ayuntamiento está a la espera de recibir la documentación técnica para que Obras pueda analizar el trabajo acometido y, en caso de no haber imprevistos, firmar la recepción de la obra. Mateo anunció para Salinas un plan para inspeccionar el estado del colector hasta Santa MarÍa del Mar para comprobar la procedencia de pluviales que no deberÍan acabar en ese colector. Ante el hundimiento de la explanada de Arnao, Castrillón trasladó que está a la espera de una intervención de Asturiana de Zinc en sus tubería del subsuelo de Arnao para informar al Principado para revisar las suyas e intervenir si fuera necesario.