Esta es la fecha en la que los pescadores de la angula del Nalón prevén iniciar las capturas (y depende del cielo)

La campaña de la angula en Asturias ya ha comenzado. Eso sí, los pescadores adscritos a esta costera en la desembocadura del río Nalón no empezarán hasta la noche del 18 de noviembre. Esa fecha no es definitiva y puede ser incluso antes. La elección de la primera noche de faena puede variar si las condiciones de lluvias y frío acompañan en las próximas jornadas, según explicaron algunos profesionales.

El retraso en el inicio de la costera del alevín de la anguila tiene que ver con el plan para garantizar la sostenibilidad biológica de esta pesquería tradicional. Y es que los pescadores podrán solo faenar durante treinta días durante la campaña, jornadas que ellos mismos seleccionan a su conveniencia y siempre de acuerdo con la dirección general de Pesca del Principado, que dirige Francisco González.

Cumplir treinta días de noviembre a marzo

Tal y como acordó el Principado con las cofradías de pescadores, los profesionales han de cumplir los treinta días de facturas entre los próximos meses, desde noviembre hasta marzo. De esta manera, al reducir el número de días, la intención es que el número de angulas se vaya recuperando dada la escasez de la especie en las últimas temporadas. Esta restricción en el número de días no es nueva. También ocurrió la pasada campaña y la anterior. Lo que sí es una novedad este año es el plan, también acordado entre el Principado y las cofradías, de reducir paulatinamente las embarcaciones que se dedican a esta labor.

La flota

Según explicó Francisco González hace días en La Arena tras una reunión con pescadores, actualmente existen un total de 36 embarcaciones anguleras, una cifra que irá a menos en las próximas campañas. El plan de reducción de la flota cuenta con el beneplácito de la Secretaría General de Pesca y permitirá el desguace de buques o su readaptación a actividades distintas de la pesca comercial y está cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Estas medidas restrictivas cuentan con el apoyo de todas las partes implicadas y se han tomado antes de otras decisiones más drásticas. La reducción de la flota y limitar la pesca durante treinta días en los próximos cuatro meses son alternativas al cierre de la pesquería. Ese extremo se ha tomado en aguas del País Vasco donde esta campaña se ha clausurado, precisamente, para intentar conseguir la recuperación biológica de la especie. En cualquier caso, la pesca de la angula en el País Vasco está asociada a embarcaciones recreativas y no a pescadores profesionales como ocurre en las rías asturianas.