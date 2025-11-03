El final de las víctimas de La Lloba: las subían en camión y "se oían disparos"

"Subía el camión con gente, oía disparos y bajaba el camión sin gente... Eso decía nuestra abuela, pero lo decía en casa, no lo decía fuera". Ése es un testimonio familiar que relata lo sucedido en La Lloba tiempo después del 21 de octubre de 1937, fecha que puso fin a la toma de los franquistas de Asturias en plena guerra. Otro testimonio fija aquel paso de camiones en noviembre de aquel año y apunta un dato más: "Venían de Avilés". Las sacas de presos partían de cárceles avilesinas, principalmente de la Quinta Pedregal. Pero no solo de ahí: "Los (detenidos) que eran de cerca (del entorno de Castrillón y Soto del Barco) los llevaban caminando y matábenlos". Esos testimonios forman parte del informe que ha dado lugar, entre otras cuestiones, al proceso de exhumación en la fosa de La Lloba que se está llevando a cabo desde la pasada semana.

Delia Corral ante un cartel que advierte sobre los trabajos de localización y exhumación que realiza un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oviedo en la fosa de La Lloba. | MIKI LÓPEZ

La labor de investigación llevada a cabo por asociaciones de memoria histórica y varios historiadores han permitido identificar y documentar un conjunto de personas que fueron víctimas de la represión franquista tras la caída del Frente norte en el otoño de 1937 y que "muy probablemente terminaron en la fosa común de La Lloba" reforzados por testimonios directos, documentos oficiales e inscripciones oficiales. Ese listado arroja nombres como el del sotobarquense José Fernando Corujedo, de 59 años; la castrillonense Josefa del Barrio Gutiérrez, de 54 años; Antonio Henarejos Delgado, que "desapareció de su domicilio" el 14 noviembre de 1937; Melitón Corral Luengo, guardia municipal de Avilés de 48 años y desaparecido de su domicilio el 12 de noviembre de 1937; Ángel Álvarez González, guardia municipal de Avilés; Emilio Fernández Menéndez, desaparecido el 30 de septiembre de 1937 y su hermano Eduardo, chófer, del PSOE y desaparecido el 19 de noviembre de ese año; Aurelio Gutiérrez Lorenzo, Ángel Rodríguez Suárez, de la CNT y trabajador de una fábrica de curtidos de 31 años; Ángel Gutiérrez Lorenzo, jornalero y afiliado al PSOE; la modista Aurelia Álvarez Fernández de 39 años que colaboraba con el Partido Comunista, Bernardo Pérez Rodríguez, que "lo llevaron caminando hasta las trincheras de La Lloba", según su nieta; Aurelio Gutiérrez Menéndez, detenido por falangistas y guardiasciviles el 14 de noviembre de 1937... Algunos familiares de esas víctimas han presentado solicitudes de exhumación relacionadas con La Lloba. La lista incluye otros nombres de víctimas de la represión "que han sido mencionadas en fuentes secundarias o en la tradición oral local" y por ello, su conexión con La Lloba es "más débil".

La investigación paralela a la exhumación ha pedido muestras de ADN a las familias denunciantes de los desaparecidos en plena posguerra en La Lloba.