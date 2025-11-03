Folclore y cocina protagonizan la actividad en Llaranes

La cocina y el folclore tradicional tendrán protagonismo en la programación de noviembre del Centro Sociocultural José Ángel del Río Gondel, de Llaranes. Así, una de las citas destacadas será el martes 11, a las 11.00 horas, con un taller de cocina, mientras que el viernes 21, también a las 11.00 horas, se celebrará una fiesta de folclore asturiano en colaboración con la entidad Rey Pelayo. Ambas propuestas son gratuitas, aunque requieren inscripción previa en el centro salvo que se indique lo contrario.

La actividad del día 21 incluye una mesa redonda con cuatro participantes sobre "La indumentaria tradicional nel sieglu XXI". Igualmente, el sábado 22 tendrá lugar la actividad de filandón, que contempla una la charla "Ringo-rango, nueve creaciones y usos desde la tradición. Una esperiencia nel sieglu XXI". A ello se suma un amagüestu tradicional, con castañas y sidra dulce, y una actuación de música tradicional. Comenzará a las 17.00 horas y se prolongará hasta cierre del centro esa jornada.

Para los niños de 7 a 11 años se organiza un taller de teatro los sábados y los adultos podrán disfrutar los viernes de otro taller de artes escénicas orientado a trabajar la memoria, la expresión y las relaciones sociales.