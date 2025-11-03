El Foro Solidario de este año se centra en la reducción de las desigualdades
Los periodistas Javier Espinosa y Marta García Prieto hablarán de Palestina en la Casa de Cultura
S.F.
El XXII Foro Solidario de Avilés 2025 se celebrará los días 6, 7 y 10 de noviembre. Se centrará en la reducción de las desigualdades, es decir, desarrollará el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 10, que promueve "la inclusión social, económica y política de todas las personas, garantizando la igualdad de oportunidades y corrigiendo disparidades por motivos como ingresos, género, edad, discapacidad, raza, origen o religión".
Para alcanzar esta meta el Ayuntamiento de Avilés ha programado un programa de actividades que desarrollará durante tres días en diferentes escenarios de la ciudad-
Este programa lo presentaron el concejal de Servicios Sociales y Cooperación Internacional, Agustín Medina, acompañado de representantes de las ONG participantes: Ángela García y Lourdes Rodríguez, de Cruz Roja; Vicente Montes Nogales, de Pájaro Azul; y Marta Pérez, deSoldepaz Pachakuti.
En ediciones anteriores se han abordado asuntos como el comercio justo, la soberanía alimentaria, la explotación infantil, la situación de África, los objetivos de desarrollo del milenio, el desarrollo humano sostenible, el consumo responsable, las políticas de Cooperación al Desarrollo, la situación de las personas refugiadas.
Desde el año 2016 los organizadores del Foro se centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como planteamiento general y desde el año 2017 se abordan los ODS a nivel más concreto e individual.
Al igual que en años anteriores, para esta nueva edición de 2025, se ha constituido un grupo de trabajo, integrado, además de por el equipo de participación ciudadana y cooperación Internacional del Ayuntamiento de Avilés, de representantes de ONG como Acción sin Fronteras, Amnistía Internacional, Arco Iris, Asamblea de Cooperación por la Paz, Asociación Hispano-cubana Paz y Amistad, Cáritas, Cruz Roja, El Pájaro Azul, Ingeniería Sin Fronteras, Los Amigos de Thionck Essyl, Movimiento Asturiano por la Paz, Soldepaz Pachakuti y la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (CODOPA), que han valorado positivamente la importancia de centrar el contenido de este vigésimo segungo Foro en el ODS 10 "Reducción de las Desigualdades", de la Agenda 2030.
Según la ONU, la desigualdad es uno de los mayores retos de nuestra era y supone un obstáculo no solo para el desarrollo social y económico, sino también para la paz, y para asegurar los derechos humanos en todo el mundo. La desigualdad, además, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas.
PROGRAMA XXII FORO SOLIDARIO DE AVILÉS
Jueves, 6 de noviembre de 2025
Sesión de mañana
Salón de actos de IES Ramón Menéndez Pidal
12:00 h. Inauguración del XXII Foro Solidario de Avilés a cargo de:
- Agustín Medina, concejal de Cooperación Internacional
- Beatriz Coto Rodríguez, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
- Juan Antonio González Ponte. director general de Agenda 2030. Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos
12:30 h. Encuentro y diálogo con alumnado de Formación Profesional.
- Programa Juventud Asturiana Cooperante: experiencias de jóvenes.
Moderan: representante de Los Amigos de Thionck Essyl de Asturias (LATE) y representante de Fundación El Pájaro Azul.
- Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia (PAV): experiencias de personas acogidas actualmente en este programa.
Modera: representante de Soldepaz Pachakuti.
- Dinamización por parte de Cruz Roja Avilés, durante el recreo, con actividades de sensibilización sobre los ODS mediante juegos educativos.
- Del 5 al 10 de noviembre de 2025. Exposición sobre el ODS 10 "Reducción de las desigualdades" de Acción sin Fronteras.
Sesión de tarde:
Salón de actos del Centro de Estudios Universitarios de Avilés
17:30h. MESA REDONDA: "Sures y Nortes: El papel de la cooperación internacional en la reducción de las desigualdades. 4 ejemplos desde Avilés".
Intervienen:
- Contraparte guatemalteca ASF KABAWIL de Acción sin Fronteras.
- Los Amigos de Thionck Essyl (LATE)
- Manos Unidas
- Delegación del Sahara de Cruz Roja (on-line)
Modera representante de Cruz Roja Avilés
Viernes, 7 de noviembre de 2025
Sala Polivalente de la Casa de la Cultura
17:30h. CHARLAS COLOQUIO:
"Palestina, del apartheid al genocidio"
Intervienen:
- Javier Espinosa Robles, redactor y reportero de guerra del periódico El Mundo.
- Mónica García Prieto, periodista especializada en corresponsalías internacionales.
"Dos años de genocidio en Palestina"
Intervienen:
- Mohamed Safa, escritor y activista palestino.
- Raquel Martí Lezana, directora ejecutiva de Unrwa España (online)
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Sesión de mañana
Auditorio de la Casa Municipal de Cultura
10:00h. III Encuentro Escolar Solidario: dirigido a los centros de primaria y secundaria del municipio a cargo de la Asociación Los Glayus.
11:45h. Obra de teatro sobre el ODS 10 "Reducción de las desigualdades" dirigida al colectivo de personas mayores de Avilés.
Sesión de tarde
Plaza de España
18:30-20:00h Proyección de fotografías sobre la exposición "Ellas deciden en Honduras" de Asamblea de Cooperación Por la Paz.
Salón de actos del Centro de Servicios Universitarios de Avilés
19:00h. Diálogo: "Recreando desde las literaturas orales africanas" con Ángela Nzambi, escritora ecuatoguineana, premio nacional de literaturas africanas en 2019; y Vicente Montes Nogales, profesor de la Universidad de Oviedo y representante de la Fundación El Pájaro Azul.
20:15h. Acto de Clausura del XXII Foro Solidario a cargo de:
Mariví Monteserín. Alcaldesa de Avilés.
Beatriz González Prieto. Viceconsejera de Derechos Ciudadanos. Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Gobierno del Principado de Asturias.
