El Foro Solidario de este año se centra en la reducción de las desigualdades

El XXII Foro Solidario de Avilés 2025 se celebrará los días 6, 7 y 10 de noviembre. Se centrará en la reducción de las desigualdades, es decir, desarrollará el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.º 10, que promueve "la inclusión social, económica y política de todas las personas, garantizando la igualdad de oportunidades y corrigiendo disparidades por motivos como ingresos, género, edad, discapacidad, raza, origen o religión".

Para alcanzar esta meta el Ayuntamiento de Avilés ha programado un programa de actividades que desarrollará durante tres días en diferentes escenarios de la ciudad-

Este programa lo presentaron el concejal de Servicios Sociales y Cooperación Internacional, Agustín Medina, acompañado de representantes de las ONG participantes: Ángela García y Lourdes Rodríguez, de Cruz Roja; Vicente Montes Nogales, de Pájaro Azul; y Marta Pérez, deSoldepaz Pachakuti.

En ediciones anteriores se han abordado asuntos como el comercio justo, la soberanía alimentaria, la explotación infantil, la situación de África, los objetivos de desarrollo del milenio, el desarrollo humano sostenible, el consumo responsable, las políticas de Cooperación al Desarrollo, la situación de las personas refugiadas.

Desde el año 2016 los organizadores del Foro se centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como planteamiento general y desde el año 2017 se abordan los ODS a nivel más concreto e individual.

Al igual que en años anteriores, para esta nueva edición de 2025, se ha constituido un grupo de trabajo, integrado, además de por el equipo de participación ciudadana y cooperación Internacional del Ayuntamiento de Avilés, de representantes de ONG como Acción sin Fronteras, Amnistía Internacional, Arco Iris, Asamblea de Cooperación por la Paz, Asociación Hispano-cubana Paz y Amistad, Cáritas, Cruz Roja, El Pájaro Azul, Ingeniería Sin Fronteras, Los Amigos de Thionck Essyl, Movimiento Asturiano por la Paz, Soldepaz Pachakuti y la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (CODOPA), que han valorado positivamente la importancia de centrar el contenido de este vigésimo segungo Foro en el ODS 10 "Reducción de las Desigualdades", de la Agenda 2030.

Según la ONU, la desigualdad es uno de los mayores retos de nuestra era y supone un obstáculo no solo para el desarrollo social y económico, sino también para la paz, y para asegurar los derechos humanos en todo el mundo. La desigualdad, además, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas.