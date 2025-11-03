El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Avilés junto al jefe de zona centro, han extinguido, esta noche, el incendio declarado en varios vehículos estacionados en la calle Balandro de Avilés. El fuego calcinó cinco vehículos y afectó a un sexto.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió el aviso a las 04.23 horas. En la llamada indicaban que estaban quemado varios vehículos. No había personas afectadas.

Varios vehículos en llamas / Lne

La Sala 112 del SEPA activó una dotación de bomberos del parque avilesino y movilizó al jefe de zona centro. Paralelamente informó a la Policía Local.

A las 05.20 horas los bomberos dan por extinguido el incendio. Finalizada la intervención retiraron del lugar para regresar a base a las 06.03 horas.