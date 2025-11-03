Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada

Un sexto turismo acabó afectado por las llamas aunque no hubo que lamentar daños personales

Los bomberos, durante su actuación

Los bomberos, durante su actuación / SEPA

Lne

Avilés

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Avilés junto al jefe de zona centro, han extinguido, esta noche, el incendio declarado en varios vehículos estacionados en la calle Balandro de Avilés. El fuego calcinó cinco vehículos y afectó a un sexto.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió el aviso a las 04.23 horas. En la llamada indicaban que estaban quemado varios vehículos. No había personas afectadas.

Varios vehículos en llamas

Varios vehículos en llamas / Lne

La Sala 112 del SEPA activó una dotación de bomberos del parque avilesino y movilizó al jefe de zona centro. Paralelamente informó a la Policía Local.

A las 05.20 horas los bomberos dan por extinguido el incendio. Finalizada la intervención retiraron del lugar para regresar a base a las 06.03 horas.

TEMAS

  1. Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
  2. Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
  3. Amenazas a las cinco de la mañana en una fiesta de Halloween de una conocida discoteca de Asturias: la Policía detiene a tres jóvenes por los incidentes
  4. Este es el pescado básico en la cesta de la compra que ha disparado su precio a niveles propios de la Navidad
  5. El último desayuno en El Chicote: uno de los bares con más solera de Avilés cierra tras 'muchos años abriendo a las seis de la mañana
  6. El casco histórico de Avilés se convierte en plató de cine para el rodaje de la nueva película de Javier Gutiérrez
  7. Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
  8. EN IMÁGENES: Polémica decoración de Halloween en una casa de Avilés

Más de 300 personas disfrutan de la "gran fiesta terrorífica" de ParqueAstur (y un espectacular concurso de disfraces)

Más de 300 personas disfrutan de la "gran fiesta terrorífica" de ParqueAstur (y un espectacular concurso de disfraces)

El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada

El fuego calcina cinco vehículos en el barrio del Nodo, en Avilés, de madrugada

Las aulas avilesinas pierden casi 700 alumnos en cinco años

Las aulas avilesinas pierden casi 700 alumnos en cinco años

Corvera mejora su faja forestal para la defensa contra incendios

Corvera mejora su faja forestal para la defensa contra incendios

Los bachilleres del Menéndez Pidal de Avilés se adelantan a la gran exposición del otoño en Madrid sobre la mujer indígena

Los bachilleres del Menéndez Pidal de Avilés se adelantan a la gran exposición del otoño en Madrid sobre la mujer indígena

El final de las víctimas de La Lloba: las subían en camión y "se oían disparos"

El final de las víctimas de La Lloba: las subían en camión y "se oían disparos"

Esta es la fecha en la que los pescadores de la angula del Nalón prevén iniciar las capturas (y depende del cielo)

Esta es la fecha en la que los pescadores de la angula del Nalón prevén iniciar las capturas (y depende del cielo)

La respuesta del PP de Castrillón sobre el comedor con "vasos insalubres" de Raíces: "No vamos a rebufo de las críticas, hemos organizado inspecciones aleatorias"

La respuesta del PP de Castrillón sobre el comedor con "vasos insalubres" de Raíces: "No vamos a rebufo de las críticas, hemos organizado inspecciones aleatorias"
Tracking Pixel Contents