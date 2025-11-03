"Es hora de hablar de nuestro propio shock: el golpe de Estado de Franco", dice Andrés Lima

Andrés Lima (Madrid, 1961), que es premio Nacional de Teatro y tiene cinco "Max", dirige "1936", uno de los espectáculos teatrales del año. Se estrenó en Madrid a todo meter en noviembre del año pasado y en el Centro Niemeyer hará cuatro funciones (los días 20, 21, 22 y 23 de este mes; la primera función, para escolares, de las otras hace días que no quedan entradas)

-¿Cómo se monta esta "ópera" con cuatro autores tan dispares y una temática tan contundente?

-Bueno, poco a poco, la verdad. Y fue literalmente poco a poco. Empecé a trabajar en esto hace tres años. Dos y medio antes del estreno empezamos a realizar talleres colectivos, que es una metodología que suelo utilizar, que me encanta: es la manera de profundizar y de poder tener un trabajo satisfactorio ante temas tan grandes, como usted dice.

-Empezando por lo evidente: tres autores y usted mismo.

-A lo que me dedico los primeros talleres es a construir a partir de la dramaturgia el posible texto.

-O sea, lo que va a contar.

-Me he basado sobre todo en la aportación historiográfica, es decir, así como por ejemplo otros montajes como "Shock 1" y "Shock 2" estaban más basados en testimonios reales a partir de documentos periodísticos, aquí el documento, evidentemente por la distancia temporal con la fecha de la guerra, era necesario que fuera el estudio de la historia de España. Así contamos con una serie de autores que después de yo haber leído muchos libros, me parecieron los más interesantes y cercanos para poder hablar de ello: Ángel Viñas, José Espinosa, Paul Preston, Casanova, Mirta Núñez, y algunos de otros más. Ian Gibson. Entonces digamos que el acercamiento empieza a partir de ahí, y lo que intento construir son talleres de investigación de más o menos cuatro o cinco días, una semana de media, y que distancio entre dos meses y medio o tres entre cada taller. Y cada taller va profundizando cada vez más en el tema de tal modo que va orientándose hacia dónde va la dramatización, es decir, yo construyo digamos la escaleta de todo el montaje conforme voy investigando, y al mismo tiempo reparto juego con los autores, que son de total confianza.

-Ya trabajó con ellos muchas veces, además.

-Claro, claro, los conozco bien, por eso no me parecen tan dispares. Es verdad que la obra conocida de cada uno es muy personal, pero para mí eso es fundamental a la hora de que escriban.

-¿Cada uno de los autores finalmente se ocupó de un acto del espectáculo o trabajaron en común y usted hiló todo?

-Es todo un poco a la vez. La primera pregunta que les hago es de qué queréis escribir en cuanto a este tema. Yo les cuento la idea de cuál va a ser el punto de vista. La obra parte de una idea básica de dirección, es decir: vamos a seguir el avance del ejército sublevado desde el principio, desde el 18 de julio hasta el 1 de abril del 39, ¿no? De tal manera que eso va a ser la manera de avanzar, tanto cronológicamente como temáticamente. Y a partir de ahí les digo qué queréis, qué os inquieta, qué os duele, qué os pica, qué os da rabia, qué queréis escribir sobre la Guerra Civil. Cada uno aporta su grano de arena. Y después, aparte de lo que ellos quieren hacer, yo guío: "Creo que lo más interesante es que tú escribas sobre la revolución en Cataluña", por ejemplo, a Boronat, o sobre la campaña del norte, a Mayorga, o sobre el hambre y el terror a Cavestany. Entonces, poco a poco, se va conformando la obra.

-Me da la sensación de que el proceso de creación fue sumamente divertido, ¿no?

-Los talleres son apasionantes porque es llevar a la realidad lo que es el modelo colectivo de creación teatral. Todo el mundo participa: autores, actores, los de escenografía, el iluminador, la música, todo el mundo. Y todo el mundo tiene su punto de vista. Entonces en la segunda parte del taller, con colaboración de los actores, del coro, intento montar improvisaciones o armar algún tipo de escena que vaya a dar lugar a algo interesante para la obra. Así, poco a poco.

-¿Y "1936" estaba dentro de la trilogía de "Shock 1" y "Shock 2"?

-En un principio el "Shock 1" y "Shock 2" sí que forman parte de un plan único. A través de mi productor, de Joseba Gil, me llega el libro de la doctrina del shock: "El capitalismo del desastre", de Naomi Klein. Me dice que cree que ahí hay algo necesario que contar y además muy teatral, y efectivamente me entusiasmo con ello, y es cuando reúno al equipo por primera vez, después de haberle dado muchas vueltas al libro. Y empezamos a expandir el libro hacia otros territorios, con Olga Rodríguez o Jon Sistiaga, que estuvieron en la guerra de Irak, que era uno de los capítulos, o con Joan Garcés, que fue la mano derecha política de Salvador Allende, que es valenciano-español y que vive en Madrid hoy en día aunque no pudo salir del palacio de la Moneda mientras era bombardeado. Entonces, este plan sí que iba para ellos, pero es verdad que estando, concretamente viendo, en "Shock 2", en "La tormenta y la guerra", en el momento del bombardero, de la oposición de Fallujah en Irak, fue cuando yo pensaba: "Esto pasó en Barcelona, esto pasó en Madrid, esto pasó en Guernica". Es hora de hablar de nuestro propio shock: el golpe de Estado de Franco, que no deja de ser otra cosa que un shock.

-Y que la Guerra Civil no haya salido en la escena dramática nacional.

-Mi propósito era hablar concretamente de las causas y consecuencias y hechos de la Guerra. Y, desde luego, lo que no hay en la historia, desde 1936 hasta hoy, no hay ningún recopilatorio de la Guerra Civil española, ni en teatro, ni en cine. En documentales lo único.