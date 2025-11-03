"Les Filanderes" llevan su "Divorcio en grupo" a Los Canapés
Lne
Avilés
La compañía Teatro Les Filanderes presentó ayer en el centro sociocultural Los Canapés la obra "Divorcio de grupo" (en la imagen), una comedia disparatada que narra la historia de cuatro mujeres casadas que deciden divorciarse simultáneamente. Dicha actuación se enmarcaba en la muestra de teatro amateur que, en esta edición, ofrece cinco representaciones escénicas además de la habitual gala de clausura. Las funciones se reparten entre los meses de octubre y noviembre.
